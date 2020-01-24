2020-01-24T17:08:02+03:00
Спорт

Алиев выигрывает «золото», Тарасова ругает организаторов, федерация думает, кого отправлять на чемпионат мира

"КП" рассказывает про обстановку вокруг первенства Европы по фигурному катанию 2020
Константин ИВАНОВ
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Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат ЕвропыРоссийский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат ЕвропыФото: REUTERS
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На чемпионате мира по фигурному катанию в Граце – русские дни. Открыл их Дмитрий Алиев. Он стал первым после Евгения Плющенко российским фигуристом, выигравшим на большом турнире «золото». И на фоне этого успеха дикие проблемы с организацией чемпионата уходят на второй план.

«Чемпионат Европы проходит в сарае»

Уходят, но не исчезают. Чемпионат Европы действительно организован странно. Турнир проходит в 14 километрах от Граца в надувном зале с временными трибунами. Добраться до него непросто. И лучше всех об этом сказала Татьяна Тарасова. Она испепелила организаторов огненной речью: «Чемпионат Европы проводится в настоящем сарае! Не можете провести, не получается – отдайте России, и не надо ничего придумывать. Будут и болельщики, и достойное освещение».

А потом Илья Авербух выложил видео, где показано как по хлипким шатающимся конструкциям временных трибун надо взбираться на верхотуру комментаторских позиций. И прокомментировал: «Это, конечно, не для слабонервных. Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?».

Провалы организаторов, впрочем, не заканчиваются. Например, они вынуждены были извинятся перед фигуристами и за то, что в отеле не было горячей воды.

Алиев – первый после Плющенко

Дмитрий Алиев наверняка вообще не заметил, какая вода была в кране. Если ты – чемпион Европы, все остальное – неважно. Тем более, если российский фигурист впервые поднялся на верхнюю ступень европейского пьедестала за 8 лет. Последним русским там был Евгений Плющенко. А затем на долгие годы европейский трон занял Хавьер Фернандес.

А теперь на нем Дмитрий Алиев. Три факта из его биографии, чтобы понять, как он туда попал:

- Дмитрий Алиев родился в Ухте, начинал заниматься лыжными гонках, и почти дошел до юниорской сборной пока не пришлось делать выбор в каком виде спорта продолжать.

- В Ухте Алиева случайно заметил олимпийский чемпион Максим Маринин и привез 13-летнего парня в Санкт-Петербург на просмотр к легендарному Алексею Мишину. Мишин Алиева не взял, сказал пусть едет обратно в Ухту заниматься лыжами. Зато Дмитрия приметил нынешний тренер Евгений Рукавицын.

- Дмитрий пишет лирические стихи, правда никому их не показывает. Но говорит, что фигурное катание очень похоже на поэзию.

У Дмитрия Алиева было немало поражений, и моментов, когда казалось, что на него не стоит делать ставку. Он не считался самым талантливым, самым прыгучим и самым скоростным. Но именно он стал тем фигуристом, который принес России первую победу за многие годы после Плющенко.

Кто поедет на чемпионат мира?

Второе место – тоже за Россией. «Серебро» завоевал 16-летний Артур Даниелян, и это сенсация. Артур родился в Ереване, но уже в трехлетнем возрасте оказался в Волгограде. А в последние годы перебрался в Москву к тренеру Елене Буяновой. Но несмотря на прогресс юного фигуриста, даже в его команде не предполагали, что Даниелян сразу же доберется до медалей.

А теперь в российском фигурном катании идет спор, кто должен ехать на чемпионат мира. У России там два места. Одно из них конечно же за Дмитрием Алиевым. А второе? Потянет ли 16-летний Даниелян такой турнир? Или надо отправлять кого-то более опытного?

«До чемпионата мира еще полтора месяца, торопиться не надо – решение должна принимать тренер Даниеляна», - прокомментировал ситуацию президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

«Подумаю об этом завтра, - ответила тренер Артура Елена Буянова. - Но в первостепенных планах – первенство России и отбор на юниорский чемпионат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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