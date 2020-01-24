Главным российским фруктом оказался банан
Самым популярным овощем в стране является картофель, выяснили в компании «Такском», проанализировав 17 млрд кассовых чеков из продуктовых магазинов. Но это как раз не удивительно. Интереснее другое - самым продаваемым фруктом стали бананы.
Почему же россияне так любят импортное лакомство, что покупают бананы даже больше родных яблок? Все просто. Хоть и завозят бананы к нам преимущественно аж из Латинской Америки, из всех фруктов они — самые доступные по цене. По данным Росстата, в декабре 2019 года в среднем по нашей стране кило бананов стоило около 75 рублей. Яблок — больше 90 руб., а апельсинов — около 103 руб.
ТОП-5 популярных фруктов
1. Бананы
2. Яблоки
3. Апельсины
4. Лимоны
5. Мандарины
ТОП-5 популярных овощей
1. Картофель
2. Огурцы
3. Морковь
4. Капуста
5. Лук
ИСТОЧНИК KP.RU