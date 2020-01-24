2020-01-24T19:23:41+03:00
Экономика

Главным российским фруктом оказался банан

Эксперты посчитали, какие фрукты и овощи чаще всего покупали россияне в 2019 году
Елена ОДИНЦОВА
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Россияне так любят импортное лакомство, что покупают бананы даже больше родных яблокРоссияне так любят импортное лакомство, что покупают бананы даже больше родных яблокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Самым популярным овощем в стране является картофель, выяснили в компании «Такском», проанализировав 17 млрд кассовых чеков из продуктовых магазинов. Но это как раз не удивительно. Интереснее другое - самым продаваемым фруктом стали бананы.

Почему же россияне так любят импортное лакомство, что покупают бананы даже больше родных яблок? Все просто. Хоть и завозят бананы к нам преимущественно аж из Латинской Америки, из всех фруктов они — самые доступные по цене. По данным Росстата, в декабре 2019 года в среднем по нашей стране кило бананов стоило около 75 рублей. Яблок — больше 90 руб., а апельсинов — около 103 руб.

ТОП-5 популярных фруктов

1. Бананы

2. Яблоки

3. Апельсины

4. Лимоны

5. Мандарины

ТОП-5 популярных овощей

1. Картофель

2. Огурцы

3. Морковь

4. Капуста

5. Лук

ИСТОЧНИК KP.RU

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