2020-01-24T20:47:00+03:00
Политика

Мишустин утвердил надбавки для столичной Росгвардии и полиции

Полицейские и росгвардейцы Москвы и Петербурга будут дополнительно получать 100% месячного оклада
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Порядок выплат будет определяться в МВД и РосгвардииПорядок выплат будет определяться в МВД и РосгвардииФото: Олег ЗОЛОТО
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении надбавок сотрудникам Росгвардии и полиции Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей за службу в условиях повышенной сложности. Постановление уже опубликовано на сайте правительства.

- Ежемесячная надбавка к месячному окладу за сложность выполняемых задач будет равняться 100% соответствующего месячного оклада. Порядок выплат будет определяться в МВД и Росгвардии, - отмечается в постановлении.

За что надбавки? За "сложность и напряженность в обеспечении общественного порядка". Подрабатывать росгвардейцам и полицейским нельзя, да и некогда: то незапланированные митинги, а если праздник, то спортивный, с оцеплением для безопасности фанатов. А семьи содержать как-то надо, жилье снимать.

Сколько добавят в реальности? Не так уж и много по столичным меркам. У большинства оклады 16-26 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности. Надбавки командованием выплачиваются, если, исполняя свои обязанности, подчиненный не имеет взысканий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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