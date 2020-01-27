Банк ДОМ.РФ выдал первую ипотеку по ставке 2% на строительство жилого дома

Банк ДОМ.РФ выдал первую ипотеку по льготной ставке 2% на строительство дома в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Первый ипотечный кредит на индивидуальное строительство жилого дома получен молодой семьей из Республики Саха (Якутия).

«Дальневосточная ипотека» запущена в декабре 2019 года по поручению Президента России. Получить ее могут молодые семьи из любых регионов РФ, желающие купить или построить жилье на территории ДФО, а также участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельный участок для строительства дома.

«Банк ДОМ.РФ первым начал выдавать ипотеку под 2% на индивидуальное строительство жилого дома. Кредит могут получить как молодые семьи, так и участники программы «Дальневосточный гектар». Это перспективный продукт, направленный на улучшение жилищных условий для тех, кто предпочитает построить частный дом. На данный момент в банк поступило 34 таких обращения, считаем, спрос на продукт будет расти», – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

По словам Данилы Литвинова, Республика Саха (Якутия) занимает второе место в регионах России по заинтересованности в «Дальневосточной ипотеке» – получено 277 заявок. Наибольшее количество заявок поступило из Приморского края – более 1000. В ТОП-5 регионов также входят Хабаровский край (269), Республика Бурятия (209) и Амурская область (73).

Всего Банк ДОМ.РФ получил почти 2000 обращений от потенциальных заемщиков на оформление «Ипотеки под 2%». С момента запуска льготной ипотеки банк одобрил кредитов на сумму свыше 2 млрд руб. Заключено более 180 кредитных договоров на сумму около 650 млн рублей. Средняя сумма выданных кредитов – 3,5 миллиона рублей. Доля ипотеки под 2% в объем объеме выдач банка в макрорегионе составляет около 30%. В целом выдачи ипотеки в ДФО в декабре-январе выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подать заявку на «Ипотеку под 2%» заемщики могут онлайн на сайте Банка ДОМ.РФ – около 80% решений принимается почти мгновенно в автоматическом режиме. Сделки проводятся в отделениях банка или его партнеров в более чем 20 городах ДФО. Платежи по кредиту вносятся без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».