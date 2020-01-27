Скоростной режим на Ленинградке: не шуметь или сделать скорость 100 км/час

Водители никак не могут привыкнуть, что по Ленинградскому проспекту нельзя быстро ехать. А ведь улица является самой широкой в Москве - до 120 метров.

- Так хочется промчаться под 100 км/час, а не стоять в пробках. Тем более, что проспект позволяет. Но — нет. Где-то в районе Динамо и Аэропорта стоят знаки 80 км/час, на дублере оставили 60 км/час. А, если пробка, то вообще ползешь под 40 км/час, - пожаловался мне друг Александр.

Открываю автомобильные форумы, а там тоже жалуются на скоростной режим Ленинградки. Водители говорят, что "сплошные пересечения в одной плоскости и все всем мешают".

- Там и не получится лететь. Перед тоннелями обычно толчея из перестроений всех во все стороны, в тоннеле радиус, а после тоннеля частенько уже пробка на мост Победы, - отмечает на форуме Дмитрий Нестеров.

Вспоминают водители, что года три-четыре назад Ленинградку таки отреставрировали и она должна была вся от ТТК до МКАД ехать по единому скоростному режиму "80". И буквально через два-три месяца где-то в 4-5 часов пешеход попытался перебежать Ленинградку поперек на мосту Победы. Перелезая через разделительный барьер, свалился под колеса идущей в левой полосе по направлению в центр легковушки, которая мчала на скорости 99 км/час. Легковушка врезалась в троллейбус, в итоге к 6 утра они полыхнули синем пламенем. После мост Победы признали аварийным, а дабы больше такого не случилось - установили ограничение 60 км/час

Камера видеоконтроля скорости в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Там и перед Аэропортом снижение скорости 60 км/час и камера, а все летят по привычке под 80 км/час. Много водителей, которые ездят по привычке, а не по правилам (в смысле знаков). А привычка - это хорошая штука для сбора штрафов, - продолжил свою жалобу друг Александр.

Хотя некоторые водители считают ограничения разумными, особенно зимой.

- Возможно, что в текущих погодных условиях это разумно - в 6 утра асфальт не наезжен, в верхней точке на скорости 100 км/час можно элементарно потерять сцепление, чуть вильнув рулем, объезжая «трещинки» (ямки), - считает автомобилист Вадим Немчинов.

- Бесит рваный скоростной режим. Нужна взвешенная ревизия всех ограничений. Возможно, надо делать сменяемые знаки, с разным скоростным режимом в зависимости от загруженности, погодных условий, - говорит водитель Владимир.

Быстро сообразить, что уже не 80, а 60 км/час

Для выяснения, что там с Ленинградкой не так, беру машину и еду от Белорусского вокзала до Сокола. Казалось бы, все логично: мониторь спидометр, смотри на знаки. Я даже включила приложение "Яндекс.Карты". Голосовая помощница озвучила, что стартовать по Ленинградке можно на скорости 60 км/час.

- Меня всегда удивляли эти лавочки, фонарики. Никогда не видел, чтобы посередине такой шумной магистрали кто-то сидел, отдыхал с детьми или читал книги, - говорит друг Николай.

- И, правда, забавно, - рассматриваю целый островок с лавочками и фонарями. - А знаешь почему? Сюда нужны кусты или деревья, которые бы отгородили от автомобилей. А так даже страшновато там сидеть, вот никого и нет. Удовольствие от прогулок тут точно не будет. Да, и по тротуарам местным не погулять, хотя на Ленинградке же много кафе, магазинов. Шумно же.

И вот после развязки (красивого светящегося моста) можно добавить скорости до 80 км/час на внутренней части Лениннрадки. А после Аэропорта перед Соколом нужно перестроиться, еще и быстро сообразить, что уже 60 км/час, а вверху камера фиксации скорости.

- Но не было никаких знаков и даже голосовая помощница "Яндекс.Карты" ничего не сказала про снижение скорости и камеру, - обращает внимание друг Николай.

- Не успела. Теперь понятно, что и другие разгоняются до 80 км/час, а потом раз и уже 60 км/час, - замечаю я.

Автоэксперты говорят, что каждый водитель должен помнить правило "по городу 60 км/час". И эти ограничения объясняются плотным трафиком – и машин, и пешеходов. Доказано, что в ее пределах у водителя есть время контролировать ситуацию (то есть возможность избежать аварии). Но возможно тогда на всей Ленинградке нужно сделать единый скоростной режим или чтобы он был не таким резким?

МНЕНИЕ АВТОЭКСПЕРТА

Петр Шкуматов, лидер общества "Синие ведерки":

- Скоростной режим на Ленинградке, за исключением этого моста возле Сокола, вполне адекватный и правильный. Там нужно на развязке сделать 60 км/час по умолчанию. Там просто после тоннеля 80 км/час, потом опять 60 км/час. Нужно сделать понятный и ровный скоростной режим. И понятное дело, что увеличивать скорость на дублере Ленинградки не нужно, сейчас там 60 км/час потому, что рядом тротуар, магазины, пешеходы идут, едут автобусы, там медленно поворачивают машины в переулки - там быстро ехать не нужно. И, видимо, те, кто едут по Ленинградке основной, видят знаки 80 км/час и обратно так ехать хотят, а в итоге попалают на штрафы. А скоростная часть она слева и там все едут чуть ли не 98 км/час, перед тоннелями нужно сбрасывать скорость, ведь кто-то уходит на Волоколамку, кто-то на Алабяно-Балтийский - высокие скорости там тоже не нужны. Нужно выравнять скоростной режим и сделать его понятным. И могу сказать, раз люди попадают там на штрафы, то значит недостаточно навигации - знаков нужно больше. Должны быть и перечеркнутые "80", а тут уже "60". Развязка огромная и многие путаются, куда им вообще дальше - нужна работа дорожников, чтобы водители избежали путаницы.

ОФИЦИАЛЬНО

- Снижение скоростного режима на участке вылетной магистрали (перед Мостом Победы) реализовано в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями. Это направлено на повышение уровня безопасности дорожного движения, в связи с сужением на Мосту Победы до 3,25 метров, - рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы.