Гигантские динозавры ходили на передних лапах как цирковые собачки

Следы неких завроподов — гигантских ящеров с непомерно длинными шеями, найденные в отложениях известняка в Техасе (Coffee Hollow, Glen Rose Formation, Kendall County, Texas), оживили давний научный спор и дали весомый аргумент одной из участвующих в нем сторон.

Спор по сей день вертится вокруг вопросов «Каким образом держались на ногах многометровые монстры, вес которых достигал десятков тонн?», «Как таких земля носила?» Отвечая, ученые занимают ту или иную сторону.

Следы, обнаруженные в Техасе: отпечатались только передние конечности завропод.

Одни палеонтологи, основываясь на расчетах из области биомеханики, уверяют: у завроподов хватало сил и мощности для передвижения по земле. Другие полагают, что суша была противопоказана гигантам. И они не бродили по лесам и степям, не вставали на задние ноги, объедая листья деревьев, как нам внушили создатели культовых фильмов из серии «Парк Юрского периода», а тянули свои длинные шеи из воды. Где собственно и проводили большую часть времени, облегчали себе существование в соответствии с законом Архимеда.

Кадр из "Парка Юрского периода": неправильное представление о характерной позе завропод.

К примеру, британский ученый, профессор биологии из Кэмбриджа Брайан Форд (Brian Ford) считал, что завроподы обитали в озерах глубиной от 5 до 10 метров. Ящерам было в них и удобно и комфортно, поскольку вода прогревалась до 37 градусов. На сушу гиганты выходили лишь по крайней нужде. Например, чтобы отложить яйца.

Нынешняя находка — отпечатки диаметром около метра, оставленные в геологической формации Glen Rose Formation, свидетельствуют: представление о пристрастии завроподов к воде весьма близко к истине. Но оно не полное.

Форд и его коллеги считали, что гиганты передвигались, ступая по дну водоемов, всеми четырьмя столбами своих огромных ног. Следы же, обнаруженные в Техасе, были оставлены всего навсего двумя ногами - исключительно передними. Как такое могло получиться? Каким образом завроподы уподоблялись цирковым собачкам? Авторы исследования из Университета Пердью ( Purdue University) и Музея естественных наук в Хьюстоне (Houston Museum of Natural Sciences) объясняют в журнале Ichnos (An International Journal for Plant and Animal Traces): мол, гиганты держали задние ноги на весу, пользуясь выталкивающей силой воды. А хвостами рулили и подгребали, помогая себе ловчее маневрировать.

Гиганты почти что плыли, перебирая передними конечностями. Их отпечатки и сохранились.

Примерно так завроподы и ходили.

Кстати, поза древних рептилий, предложенная американскими учеными, дает ответ на вопрос: почему в окаменевших иле и глине находят лишь следы ног, а следы хвостов не находят? А потому что завроподы не касались хвостами дна, по которому ходили. Вот следов и не осталось. А если бы ящеры ходили по суше, то наверняка волочили бы хвосты. Ведь держать столь массивные сооружения все время на весу было бы крайне тяжело.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обнаружен след динозавра небывалого размера

Почти два метра в поперечнике, если быть точным, то 175 сантиметров — таков след, который нашли палеонтологи из Университетов Квинсленда и Джеймса Кука (University of Queensland and James Cook University) на полуострове Дампир на северо-западном побережье Австралии (Dampier Peninsula in north-western Australia). Примерно 140 миллионов лет назад здесь в изобилии водились динозавры. Местная окаменевшая грязь сохранила отпечатки их доисторических ног.

Ученые ведомые профессором Стивом Салисбери (Dr. Steve Salisbury, professor at the University of Queensland), отыскали тысячи следов на участке протяженностью в 25 километров, который периодически обнажался во время отлива. Их оставили динозавры более 20 видов. В том числе и гигантские. След одного из них и попался недавно исследователям. Отпечатков крупнее наука не знала.

Гигантский след, оставленный неким исполинским завроподом в Австралии.

О следах палеонтологам сообщили аборигены, которые первыми заметили странные следы, появляющиеся во время отлива. Они правда были уверены, что некоторые отпечатки оставили огромные люди — некие великаны, когда-то населявшие Зеленый континент.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Огромное длинношеее существо

Завроподы — травоядные животные. На Земле водились почти 130 их видов — бронтозавры, диплодоки, апатозавры, брахиозавры и прочие маменьсизавры и титанозавры.

Завроподы отличались очень длинными шеями, длинными хвостами, маленькими - по отношению к остальным частям тела — головами.

Крупнее завропод никого не было. Вес некоторых исполинов превышал 100 тонн, они достигали более 50 метров в длину. Спина у таких возвышалась на на 9-11 метров.

Люди были бы ниже любой ноги завропода.

Завроподы появились примерно 210 миллионов лет назад, обитали на всех континентах, включая Антарктиду.

Российские ученые и их немецкие коллеги недавно обнаружили останки самых северных гигантов в районах на широте 62 градуса. Зубы взрослых особей и детенышей нашлись в месторождении Тээтэ на юго-западе Якутии. Завроподы не просто иной раз забредали на приполярные территории в более-менее теплое время, а жили и размножались там. То есть, обитали постоянно.