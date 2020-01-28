2020-01-28T11:23:20+03:00
Общество

Генпрокуратура вернула россиянам зарплат на 20 миллиардов рублей

Более двух миллиардов рублей работодатели задержали 34 тысячам работников уже в новом году
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Благодаря мерам прокурорского реагирования в 2019 году погашена задолженность по зарплате на сумму более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура России, которая соблюдает надзор за соблюдением конституционных прав граждан на вознаграждение за труд.

- В 2019 году прокурорами выявлено более 370 тысяч нарушений закона в сфере оплаты труда. На незаконные правовые акты прокуратурами было принесено 13 тысяч протестов, внесено 32,6 тысяч представлений, по результатам рассмотрения которых 22,7 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям (заявлениям в арбитражный суд) прокурора привлечены к административной ответственности 24,8 тысяч лиц, предостережены 7,2 тысяч должностных лиц о недопустимости нарушений закона. Судом удовлетворено более 181,7 тысяч исков (заявлений) на сумму свыше 6,4 миллиардов рублей, по материалам прокурорских проверок органами следствия и дознания возбуждено 1 063 уголовных дела, - рассказали в Генпрокуратуре России.

По данным Росстата, сумма просроченной задолженности по заработной плате организаций-респондентов на 1 января 2020 года составила 2,114 миллиардов рублей перед 34 тысячами работников (на 1 января 2019 года - 2,419 миллиардов рублей перед 36,7 тысячами работников).

Отметим, что по всем таким материалам Генпрокуратуры Следственным комитетом России возбуждаются уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

ИСТОЧНИК KP.RU

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