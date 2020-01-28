Канадская чемпионка заявила, подхватила допинг от своего бойфренда через секс

Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоранс Венсан-Лапуант дала мастер-класс, как надо отмазываться за проваленные допинг-тесты. В пробах 27-летней канадки был найден запрещенный препарат лигандрол. «Он попал в организм чемпионки во время секса в результате обмена жидкостями», - объяснили адвокаты спортсменки. Лоранс тут же была оправдана и теперь ближайшим летом поедет на Олимпийские игры в Токио.

Тут необходимы пояснения, из-за которых все, правда, наоборот запутывается.

Во-первых, что такое лигандрол. Это препарат, прописываемый при атрофии мышц. А некоторые спортсмены используют его как аналог анаболических стероидов для наращивания мышечной массы.

Выходит, что 182-сантиметровая Лоранс, вес которой более 80 кг, встречалась с парнем, у которого атрофированы мышцы? Оказалось, что нет. Тот самый молодой человек занимался футболом, и использовал препарат SR9011. Вот в этом препарате и содержался лигандрол, о чем, само собой, никто не догадывался. И молодые люди так так активно обменивались жидкостями, что этот самый лигандрол выделился из препарата SR9011, и перекочевал в организм чемпионки.

На то, чтобы доказать эту версию, у канадской спортсменки ушло несколько месяцев. Она вынуждена была даже пройти тест на детекторе лжи. Ситуацию, впрочем, осложняло одно обстоятельство: молодой человек долго не признавался, что принимал тот самый SR9011. И только когда его волосы отправили в специальную лабораторию во Франции, удалось добиться нужного результата.

«Молодой человек запаниковал, когда увидел масштабы ситуации и внимание СМИ к Лоренс Венсант-Лапуант. Вот почему он не упомянул о приеме SR9011», - объяснил адвокат канадской чемпионки Адам Клевинас. Всех этих доводов хватило, чтобы получить оправдательный вердикт.

«Конечно, анаболический агент, лигандрол, в каноэ совершенно не нужен (зачем им там мышцы вообще?), но зато партнёру Лоранс он был, видимо, страшно необходим, - иронизирует российский спортивный Юрист Артем Пацев, комментируя скандал. - Конечно, он, наевшись лигандрола (или натеревшись им?), ничего своей возлюбленной не сказал, и поэтому она была, как водится, «шокирована» положительной пробой. А вот что мне лично действительно понравилось - это то, что интересы бедняжки Лоранс в этом деле представлял юрист Адам Клевинас, бывший Legal Manager в ВАДА. И никто почему-то не начал вопить о конфликте интересов».

Так что не повторяйте финт Лоранс Венсан-Лапуант в домашних условиях. Чтобы получить такой же оправдательный вердикт, нужно иметь правильные результаты лаборатории, правильного молодого человека, и отличного адвоката из числа бывших сотрудников ВАДА.

Допинговый поцелуй

Сергей КИРИЛЛОВ.

Примеров, как еще отмазывают от допинга западных спортсменов, множество. Некоторые из них очень похожи на последний «сексуальный допинг» каковской каноистки.

Поцелуй

Американский бегун, олимпийский чемпион в эстафете Гил Робертс сумел избежать дисквалификации, рассказав о том, что стимулятор оказался в организме после поцелуя со своей девушкой. Американского антидопингового агентства (USADA) с особым цинизмом написало в своем отчете - «Где бы они ни появлялись вместе, они целовались часто и страстно».

В ТЕМУ

Такую же "отмазку" вскоре использовал и канадский прыгун с шестом Шон Барбер, у которого в анализах нашли кокаин. Атлет все свалил на свою девушку и его оправдали. Анекдотичность ситуации заключается в том, что Шон незадолго до скандала сделал каминг-аут, заявив, что девушками не интересуется. Но на это в ВАДА просто не обратили внимания.

Напомним, что штаб-квартира Всемирного антидопингового агенства расположена как раз в Канаде, где «заражение допингом» может перерасти в эпидемию.

Астма

Норвежские лыжники и биатлонисты через один имеют диагноз - «астма». Им бы лечится на водах, но они бегают, при этом употребляют различные ингаляторы с веществами, за которые обычных спортсменов сразу дисквалифицируют. Такими терапевтическими исключениями, которые в народе называют легальным допингом, западные спортсмены активно пользуются и в других видах — легкой атлетике, велоспорте...

Крем

Норвежская лыжница Тереза Йохауг, у которой нашли сильный анаболик клостебол, получила 13 месяцев дисквалификации, вместо 4 лет. Скостить срок ей удалось благодаря очень сомнительной отговорке, что вещество в организм попало вместе с кремом от загара, который она наносила и на губы. Возможно ли такое - экспертиза даже не проводилась.

Вода

Американской пловчихе Мэдисон Кокс удалось всех убедить, что запрещенный триметазидин она хлебнула вместе с водопроводной водой. В результате ее вместо двух лет дисквалифицировали лишь на 6 месяцев. Для сравнения — Мария Шарапова за безобидный мельдоний загремела не 15 месяцев.