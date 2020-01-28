2020-01-28T14:27:07+03:00
Спорт

Канадская чемпионка заявила, подхватила допинг от своего бойфренда через секс

Стероид нечаянно нагрянет, когда его совсем не жрешь
Константин ИВАНОВСергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоранс Венсан-Лапуант дала мастер-класс, как надо отмазываться за проваленные допинг-тесты.Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоранс Венсан-Лапуант дала мастер-класс, как надо отмазываться за проваленные допинг-тесты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоранс Венсан-Лапуант дала мастер-класс, как надо отмазываться за проваленные допинг-тесты. В пробах 27-летней канадки был найден запрещенный препарат лигандрол. «Он попал в организм чемпионки во время секса в результате обмена жидкостями», - объяснили адвокаты спортсменки. Лоранс тут же была оправдана и теперь ближайшим летом поедет на Олимпийские игры в Токио.

Тут необходимы пояснения, из-за которых все, правда, наоборот запутывается.

Во-первых, что такое лигандрол. Это препарат, прописываемый при атрофии мышц. А некоторые спортсмены используют его как аналог анаболических стероидов для наращивания мышечной массы.

Выходит, что 182-сантиметровая Лоранс, вес которой более 80 кг, встречалась с парнем, у которого атрофированы мышцы? Оказалось, что нет. Тот самый молодой человек занимался футболом, и использовал препарат SR9011. Вот в этом препарате и содержался лигандрол, о чем, само собой, никто не догадывался. И молодые люди так так активно обменивались жидкостями, что этот самый лигандрол выделился из препарата SR9011, и перекочевал в организм чемпионки.

На то, чтобы доказать эту версию, у канадской спортсменки ушло несколько месяцев. Она вынуждена была даже пройти тест на детекторе лжи. Ситуацию, впрочем, осложняло одно обстоятельство: молодой человек долго не признавался, что принимал тот самый SR9011. И только когда его волосы отправили в специальную лабораторию во Франции, удалось добиться нужного результата.

«Молодой человек запаниковал, когда увидел масштабы ситуации и внимание СМИ к Лоренс Венсант-Лапуант. Вот почему он не упомянул о приеме SR9011», - объяснил адвокат канадской чемпионки Адам Клевинас. Всех этих доводов хватило, чтобы получить оправдательный вердикт.

«Конечно, анаболический агент, лигандрол, в каноэ совершенно не нужен (зачем им там мышцы вообще?), но зато партнёру Лоранс он был, видимо, страшно необходим, - иронизирует российский спортивный Юрист Артем Пацев, комментируя скандал. - Конечно, он, наевшись лигандрола (или натеревшись им?), ничего своей возлюбленной не сказал, и поэтому она была, как водится, «шокирована» положительной пробой. А вот что мне лично действительно понравилось - это то, что интересы бедняжки Лоранс в этом деле представлял юрист Адам Клевинас, бывший Legal Manager в ВАДА. И никто почему-то не начал вопить о конфликте интересов».

Так что не повторяйте финт Лоранс Венсан-Лапуант в домашних условиях. Чтобы получить такой же оправдательный вердикт, нужно иметь правильные результаты лаборатории, правильного молодого человека, и отличного адвоката из числа бывших сотрудников ВАДА.

Допинговый поцелуй

Сергей КИРИЛЛОВ.

Примеров, как еще отмазывают от допинга западных спортсменов, множество. Некоторые из них очень похожи на последний «сексуальный допинг» каковской каноистки.

Поцелуй

Американский бегун, олимпийский чемпион в эстафете Гил Робертс сумел избежать дисквалификации, рассказав о том, что стимулятор оказался в организме после поцелуя со своей девушкой. Американского антидопингового агентства (USADA) с особым цинизмом написало в своем отчете - «Где бы они ни появлялись вместе, они целовались часто и страстно».

В ТЕМУ

Такую же "отмазку" вскоре использовал и канадский прыгун с шестом Шон Барбер, у которого в анализах нашли кокаин. Атлет все свалил на свою девушку и его оправдали. Анекдотичность ситуации заключается в том, что Шон незадолго до скандала сделал каминг-аут, заявив, что девушками не интересуется. Но на это в ВАДА просто не обратили внимания.

Напомним, что штаб-квартира Всемирного антидопингового агенства расположена как раз в Канаде, где «заражение допингом» может перерасти в эпидемию.

Астма

Норвежские лыжники и биатлонисты через один имеют диагноз - «астма». Им бы лечится на водах, но они бегают, при этом употребляют различные ингаляторы с веществами, за которые обычных спортсменов сразу дисквалифицируют. Такими терапевтическими исключениями, которые в народе называют легальным допингом, западные спортсмены активно пользуются и в других видах — легкой атлетике, велоспорте...

Крем

Норвежская лыжница Тереза Йохауг, у которой нашли сильный анаболик клостебол, получила 13 месяцев дисквалификации, вместо 4 лет. Скостить срок ей удалось благодаря очень сомнительной отговорке, что вещество в организм попало вместе с кремом от загара, который она наносила и на губы. Возможно ли такое - экспертиза даже не проводилась.

Вода

Американской пловчихе Мэдисон Кокс удалось всех убедить, что запрещенный триметазидин она хлебнула вместе с водопроводной водой. В результате ее вместо двух лет дисквалифицировали лишь на 6 месяцев. Для сравнения — Мария Шарапова за безобидный мельдоний загремела не 15 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валенсия - Барселона 25 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Барселона 25 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата Испании по футболу
Стартовые номера Косторной, Трусовой и Щербаковой на произвольную программу чемпионата Европы по фигурному катанию
Стало известно, во сколько выйдут на лед российские фигуристки в произвольно программе Чемпионата Европы по фигурному катанию 25 января 2020 года
Новости 24
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир
Главу Чувашии Игнатьева исключили из партии "Единая Россия"
Начало сборки нового iPhone могут отложить из-за коронавируса
Названы страны, куда чаще всего едут на поезде
Пассажиры рейса из Шанхая устроили пятичасовой бунт из-за отказа лететь с жителями города Ухань
Лавров: Южный Судан обеспечит российским компаниям комфортные условия
Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии
Лавров прокомментировал «сделку века» Трампа
Косачёв назвал заявления Зеленского об СССР самым подлым ударом
Российский корабль "Орел" совершит пилотируемый облет Луны в 2029 году
В Госдуме считают, что Зеленский «плюнул в лицо» ветеранам
"Красное и белое" проводит проверку утечки данных клиентов
Украинский "Южмаш" заказал в России алюминий для американских ракет
Диетологи назвали продукты, продлевающие молодость
Возрождение аграрной нации. Немецкие СМИ заговорили о подъеме сельского хозяйства России
Китайским коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз
Власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса
На вертолете баскетболиста Коби Брайанта не было черного ящика
В Роскомосе рассказали о новых основах госполитики в области космоса
В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов
Против духовного советника Трампа ополчились американцы за молитву против «всех сатанинских беременностей»