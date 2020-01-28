2020-01-28T14:42:04+03:00
Спорт

Боксеры встретятся в Калининграде

С 31 января по 1 февраля 2020 пройдет второй Всероссийский боксерский форум
Михаил ГОРЧАКОВ
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото предоставлено пресс-службой Федерации.Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото предоставлено пресс-службой Федерации.
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Форум соберет представителей всех 85 региональных федераций страны, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, тренеров, судей и спортивных функционеров.

- В рамках форума будет проведена масштабная работа с региональными федерациями. В частности, будут обсуждаться антидопинговые вопросы, пройдут тренерские и судейские семинары. Также особое внимание уделим региональному маркетингу, - сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В ходе круглых столов и пленарных дискуссий участники форума обсудят текущие проекты, поделятся мнениями о развитии этого вида спорта, смогут задать вопросы руководству Федерации. А чемпионы проведут мастер-классы.

Ну а кульминацией Второго Всероссийского боксерского форума станет грандиозное боксерское шоу «ЛИГА СТАВОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС РОССИЯ VS ПОЛЬША». Букмекерская компания станет титульным партнером вечера профессионального бокса. Она же является генеральным партнером Федерации бокса.

1 февраля в главном поединке вечера на ринг выйдет не знающий поражений российский боксер Сергей Воробьев, который после перехода в профессионалы не знает поражений, победив в 8 боях. Этим вечером любители бокса увидят бои с участием Харитона Агрба, Рустама Тулаганова. Также на профессиональном ринге дебютирует бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин.

На форум приглашены известные российские боксеры Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Сергей Ковалев, Дмитрий Кудряшов, Эдуард Трояновский и многие другие.

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