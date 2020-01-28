2020-01-28T16:33:07+03:00
Политика

Российские военные отметят 75-летие независимости Индонезии

Страны готовятся подписать декларацию о стратегическом партнерстве и военно-техническом сотрудничестве
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Фото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Российские военные могут принять участие в торжественных мероприятиях в августе этого года, посвященных 75-летия независимости Индонезии. Об этом во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве с министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

- Минобороны России готово принять участие в торжествах, - сказал Сергей Шойгу.

Министр также напомнил, что в этом году состоятся праздничные мероприятия по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией (3 февраля 1950 года) и 75-летия независимости Республики Индонезии (17 августа 1945 года).

Коллеги обсудили двусторонние отношения России и Индонезии по линии военных ведомств.

Шойгу выразил заинтересованность в подписании декларации о стратегическом партнерстве и военно-техническом сотрудничестве и выразил соболезнования народу Индонезии в связи с разрушительным наводнением в Джакарте, которое случилось в новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» прокомментировал «КП» информацию о том, как Россия собирается вернуть огромные долги за поставки за рубеж самолетов, ЗРК, танки и прочую технику
ФСИН России: Акция "Бездомный полк" оказалась провокацией
В ведомстве пояснили, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление единовременной социальной выплаты, пока не позволяют решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий
Новости 24
Ученые рассказали, что летучие мыши в России не могут переносить коронавирус 2019-nCoV
Нетаньяху собирается рассказать Путину о «сделке века» Трампа
Украинский премьер Гончарук объявил о планах на пятилетку для вступления в ЕС
ФАС ожидает объяснений мобильных операторов по поводу повышения цен
Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставку
В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории
Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января
Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии
Китайцы требуют извинений от датской газеты за карикатуру про коронавирус
Роструд: работники могут отказываться от командировок, учитывая эпидемию коронавируса в Китае
Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»
Пик распространения коронавируса наступит через 10 дней
Российская армия начала получать браслеты для отслеживания караульных
Историк прокомментировал обвинения в развязывании второй мировой войны СССР
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир