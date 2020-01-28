2020-01-28T17:13:50+03:00
Спорт

Премьер-лига согласилась с требованиями РФС избрать президента по-новой

Война в высшем футбольном руководстве отменяется
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Фото: Александр Демьянчук/ТАССФото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В российском футболе союзе бьются за влияние и высокие посты. Премьер-лига (РПЛ), объединяющая 16 лучших клубов страны, зарубилась с Российским футбольным союзом (РФС). На кону – должность президента РПЛ. Десять дней назад клубы внезапно, без предварительных объявлений и согласований, единогласно переизбрали на нее Сергея Прядкина. РФС это не понравилось – там настоятельно попросили повторить выборы.

Пост президента Премьер-лиги – один из ключевых в российском футболе. У 16 клубов сосредоточены основные финансовые потоки. Их совокупная выручка по подсчетам УЕФА составляет 752 млн евро в год. Так что, когда пошли слухи, что РФС хочет посадить в это кресло своего человека, клубы молниеносно продлили полномочия Сергея Прядкина на 5 лет: неожиданно в самый последний момент заседания вынесли на голосование этот вопрос, и единогласно подняли руки.

В РФС оказались крайне недовольны своенравием клубов. И буквально приказали провести процедуру заново. РПЛ могла не согласится с требованиями РФС, и отказаться устраивать повторные выборы. И тогда в российском футболе началась бы не холодная война, а открытое противостояние. Но Премьер-лига сдала назад.

«В связи с замечаниями Избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-Лиги решили принять предложенные корректировки и провести выборы президента Премьер-Лиги. В соответствии с регламентами РФС и ФИФА назначить срок выдвижения кандидатур на пост руководителя Лиги до 4 февраля. Выборы состоятся 17 марта 2020 года», - говорится в официальном заявлении Премьер-лиги.

В течении нескольких дней будет известно, какие кандидаты будут участвовать в выборах. По уставу лиги, кандидатов выдвигают сами клубы. А с учетом того, что они несколько дней назад голосовали единогласно за Прядкина, образовалась новая интрига: появится у действующего главы конкурент до 4 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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