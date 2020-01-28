Первый вице-президент «Газпромбанка» Наталья Третьяк вошла в резерв управленческих кадров президента РФ

В резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ вошла Наталья Третьяк - первый вице-президент «Газпромбанка». Глава государства Владимир Путин одобрил обновленный резерв управленческих кадров 23 января, помимо Натальи Третьяк в него вошли еще 17 человек. Всего в кадровый резерв входят 138 человек.

«Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности», - сообщается на сайте президента России.

- Я благодарна за доверие и планирую использовать полученный опыт и профессиональные навыки для эффективной работы в интересах развития взаимовыгодного сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны с организациями и предприятиями в социальной и образовательной сферах, - подчеркнула Наталья Третьяк.

До начала карьеры в «Газпромбанке» Наталья Третьяк работала в должности первого заместителя министра образования РФ и трудилась в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Наталья Владимировна - кандидат юридических наук, в ее активе - благодарности президента России за большой вклад в развитие юриспруденции, конституционного законодательства и отечетсвенное образование. Наталья Третьяк награждена медалью «За заслуги в юриспруденции», нагрудным знаком «Почётный работник общего образования», а также грамотой президента РФ за работу над проектом по присоединению России к Гаагским Конвенциям в области защиты прав детей.

Наталья Третьяк закончила юрфак Санкт-Петербургского государственного университета и факультет государственного и муниципального управления Северо-Западной академии государственной службы. Кроме того, она обладательница диплома Школы государственной политики Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура. В рамках подготовки резерва управленческих кадров под патронажем президента РФ Наталья Третьяк прошла обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. В 2015 году она получила звание действительного государственного советника РФ 2-го класса. Является заместителем председателя правления Ассоциации юристов России.