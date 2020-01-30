Наше Подмосковье: «Чуткая власть начинается с каждого из нас»

Общий тон выступления губернатора был задан цитатой Президента России Владимира Путина: «Главное в работе - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство».

- Слушать и слышать людей. Это значит брать на себя ответственность, честно и открыто объяснять, почему было принято каждое решение, - сказал Андрей Воробьёв. - Чуткая власть начинается с каждого из нас - губернатора и учителя, министра и врача, главы, депутата и работника МФЦ. Определяющее значение для нас имеет поддержка президента. Без его доверия и участия мы никогда не сумели бы продвинуться в решении тех сложных задач, которые стоят перед нами. Развязки, путепроводы, новые школы, перинатальные центры, больницы - все связано с нацпроектами и идеологией нашего президента.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ

Одно из заданных Владимиром Путиным направлений по развитию страны - цифровизация. В Подмосковье эта система начала вводиться раньше, чем во многих других регионах.

- Цифровые решения позволяют все знать и быстро решать. Это принципы работы нашего Центра управления регионом. Цифровизация - это видеть, как работают региональные операторы или управляющие компании, как убирается каждый двор или как работает общественный транспорт.

Губернатор отметил: одним из важных инструментов для отладки системы стал портал «Добродел». (См. «Добродел» в цифрах».)

О ЮБИЛЕЕ ПОБЕДЫ

- 2020 год для всех жителей нашей страны особенно важный и знаковый. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Воробьёв напомнил, что к 9 Мая в селе Петрищево под Рузой откроют новый Музейный комплекс Зои Космодемьянской.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

- Подмосковье - вторая экономика в стране. Мы дополнительно получили порядка 70 млрд рублей в бюджет, и его доходы выросли до 740 млрд. Задача на 2020 год - коснуться планки в 800 млрд.

Губернатор отметил, что сейчас в Подмосковье ежегодно создается 50 - 60 тысяч новых рабочих мест. Желаемый темп - 100 тысяч. А с 1 февраля Подмосковье запускает Центр защиты и поддержки бизнеса - предприниматели могут получить любую консультацию по единому номеру 0150.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

- В начале 2020 сдадим новые большие поликлиники в Мытищах, Химках, Одинцове и Красногорске. Задача строительного блока - в апреле этого года приступить к строительству детской больницы в Красногорске. Это проект, который реализуется при прямой поддержке нашего президента.

Еще из позитивных изменений: приемные часы в больницах увеличены, а к узким специалистам теперь можно попасть и в субботу.

О НОВЫХ ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ

- В ближайшие 5 лет к уже построенным 400 садам мы добавим еще порядка 150. В первую очередь в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Ленинском городском округе. За 7 лет мы построили 135 школ.

Напомним, в прошлом году в Подмосковье запустили строительство сразу 50 школ. 33 из них будут сданы в 2020 году, в том числе 16 - к 1 сентября.

- С 1 сентября благодаря решению президента, помимо 6 тысяч рублей из областного бюджета, классные руководители будут получать еще по 5 тысяч из федерального. Итого 11 тысяч.

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДДЕРЖКАХ

- Для семей, где с 1 января 2020 года родился первенец и последующие дети, снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в Подмосковье. При условии, что малыши родились и зарегистрированы в области.

Также реализуется программа поддержки старшего поколения.

- Самые востребованные - бесплатный проезд, компенсация или освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора. Особое внимание - одиноко проживающим людям старше 65 лет. Предлагаю с 1 мая ввести для них ежемесячную доплату в 1 тысячу рублей.

О ТРАНСПОРТЕ

Говоря о прорывах 2019 года, Андрей Воробьёв отметил запуск МЦД.

- Ими сегодня пользуются жители Красногорска, Подольска, Одинцова и Лобни. В 2022 году откроется МЦД-3, а в 2024-м - МДЦ-4. Жители Химок, Люберец, Раменского, Апрелевки, Реутова и Балашихи смогут быстрее и дешевле добираться в Москву и обратно.

Также принято решение для удобства людей до конца 2020 года объединить две платежные системы, которыми пользуются пассажиры, - «Стрелку» и «Тройку».

- В этом году завершим реконструкцию Путилковского шоссе. Достроим путепровод в Дедовске. Введем 1-й этап Репинской развязки, которая соединит старые и Новые Химки. Это строительство лично поддержал президент.

О ТУРИЗМЕ

В регионе второй год работают программы по развитию туристической отрасли. Для жителей и гостей региона во всех городах области проводятся развлекательные мероприятия.

- У нас появились понятные всем бренды. Дмитров - лыжные курорты. Зарайск, Коломна и Серпухов - уникальные исторические города. Истра - культурный центр. Клин - место проведения музыкальных фестивалей. Мы понимаем, что приезжают туда, где удобно, вкусно, есть сервис, современные гостиницы и рестораны. И наша задача - обеспечить людям комфортное пребывание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел БЕРЕЖАНСКИЙ, врач-педиатр (Одинцово):

- Я отец четверых детей. Мне было очень важно услышать о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. С этого года их станет больше. А как врача меня очень обрадовала новость о создании полноценной службы неотложной помощи при поликлиниках.

Денис МАЙДАНОВ, певец:

- Я рад, что нет неважных тем, неважных социальных слоев, неважных направлений работы для нашего губернатора и для правительства Московской области. Московская область сегодня один из самых динамично развивающихся регионов. Президент объявил в своем Послании - 6% ипотека для многодетных семей, сегодня губернатор от региона сделал подарок в виде еще 3%. Это важно для молодых семей. А областная надбавка в 1000 рублей одиноким пожилым людям старше 65 лет - это еще одна важная «опция» от региона.