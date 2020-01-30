2020-01-30T15:54:42+03:00
Политика

Путин поручил генпрокурору совершенствовать наказание за оскорбления в интернете

Анализом правоприменительной практики также занялся Роскомнадзор и Верховный Суд
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ответственными за выполнение поручения назначены новый генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Фото: Антон Новодережкин/ТАССОтветственными за выполнение поручения назначены новый генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручил новому генпрокурору России Игорю Краснову проанализировать правоприменительную и судебную практику по уголовным делам о защите чести и достоинства, "возбужденным в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, порочащей честь или достоинство гражданина".

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликован пресс-службой Кремля.

- Генеральной прокуратуре России проанализировать совместно с Роскомнадзором при участии Верховного Суда Российской Федерации представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере, - говорится в поручении.

Ответственными за выполнение поручения назначены новый генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Срок выполнения поручения - 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт - о подлодках, способных «уничтожить цивилизацию»: «Ясени» предназначены не для ударов по США, а для борьбы с надводными и подводными кораблями
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» прокомментировал публикацию о русских субмаринах, способных за полчаса «обнулить» Америку
«Я не видел лично документа, который подтверждает это»: Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины признался в эфире радио "Комсомольская правда", что не занимался изучением архивных данных и передал только о, что пишут в прессе
Новости 24
«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США
Вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве
В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Трампа
Журналист Иван Сурвилло подготовит цикл интервью для телеканала RT
Обещавший мочиться в "Боржоми" Гварамия был избит в суде
"Китайские туристы в РФ самые многочисленные, заменить их некем": коронавирус сильно ударит по тубизнесу
"Скучают по дому": Детей, брошенных отцом в "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр
Официальный курс евро на пятницу вырос на 74 копейки
На обложке Elle France появилась женщина-раввин
В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров
Басманный суд арестовал первого обвиняемого по делу Голунова
Маргарита Симоньян: "Хочу поклониться военным и лично Шойгу за спасение нашей Вафы"
Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
На химфаке МГУ произошло сильное задымление
"Макдональдс" отменил акцию "Биг Мак по 3 рубля" в Москве из-за коронавируса
РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию
Военные медики Минобороны России спасли жизнь раненой в Сирии журналистке RT
Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным
Совфед поддержал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Совфед одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ
Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%