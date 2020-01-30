2020-01-30T16:21:14+03:00
В мире

В штаб-квартире ООН открылась выставка из фондов Музея Победы

Совместное мероприятие организовали Россия и Израиль
Алексей ОСИПОВ
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Постпреды России и Израиля при ООН Василий Небензя и Дани Данон на открытии выставки.Постпреды России и Израиля при ООН Василий Небензя и Дани Данон на открытии выставки.Фото: Алексей ОСИПОВ
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В нью-йоркской штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

Материалы экспозиции, хранящиеся в Музее Победы, привезли в США российские и израильские дипломаты. На открытие мероприятия были приглашены генсек ООН Антонио Гуттериш, главы постпредств стран-участниц антигитлеровской коалиции, ветераны Второй мировой войны и узники концлагерей.

Среди материалов выставки - уникальные исторические материалы, рассказывающие о строительстве и функционировании концлагерей, трагических судьбах узников и освобождении Аушвица-Биркенау (Освенцима) советскими войсками. Помимо архивных документов экспозиция включает в себя графические работы известного советского художника Зиновия Толкачева из серии «Память об Аушвице» и фотографии, созданные в рамках израильского проекта The Lonka Project, цель которого – задокументировать и сохранить воспоминания и запечатлеть бывших узников концлагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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