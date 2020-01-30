Битва за гигантов: российские клубы скупают рослых форвардов с российским паспортом

Команды российской Премьер-лиги скупают нападающих, похожих на Артема Дзюбу. Столичное «Динамо» приобрело у чешского «Млада-Болеслав» 190-сантиметрового Николая Комличенко. «Спартак» у «Крыльев Советов» взял в аренду с правом выкупа Александра Соболева, чей рост 195 см. На стартующем 1 февраля Кубке Париматч Премьер красно-белые проверят форварда в деле.

В российских СМИ называют сумму трансферов двух форвардов. Сделка по Комличенко оценена в 3,4 млн евро. За аренду Соболева до конца сезона «Спартак» заплатит полмиллиона, а потом сможет выкупить игрока за 4,5 млн. Деньги не огромные для топ-клубов РПЛ, но вполне ощутимые для нынешних бюджетов.

Новобранец "Спартака" Александр Соболев. Фото ФК Спартак

Оба форварда считаются забивными – Комличенко был лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Чехии, а Соболев лидирует в нынешней гонке снайперов РПЛ. За обоих форвардов шла серьезная борьба. В ней участвовали почти все российские клубы с деньгами, исключая «Зенит» (у них есть Дзюба) и «Ростов» (есть в составе 190-сантиметровый Шомуродов). В итоге все финансовые параметры сделок узнать невозможно: обычно при таких переходах большие проценты надо платить агентам, а так же выделять стартовые бонусы (в России они называются подъемными) для самих футболистов. При таких трансферах итоговые суммы могут в 1,5-2 раза превышать изначально озвученные параметры.

«Динамо» изначально было в гонке за этими форвардами, выбирая между двумя вариантами – кого брать, это был вопрос договоренностей и сумм. А вот «Спартак» удивил. В клубе заявляли, что не собираются никого приобретать нынешней зимой. Но позиция скорректировалась после первого сбора. Теперь болельщики красно-белых ждут дебюта Соболева на стартующем 1 февраля в Катаре предсезонном Кубке Париматч Премьер-2020. Так «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Ростовом» и сербским «Партизаном».

В любом случае российские форварды – самый ходовой товар на нашем трансферном рынке. В начале месяца «Рубин», например, не пожалел 7 млн евро за нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. А из топовых клубов сейчас без покупок остаются только «Локомотив», ЦСКА и «Зенит». Но на данный момент на рынке остается только один неустроенный российский нападающий – Александр Кокорин. Он по-прежнему отказывается уходит в аренду в «Сочи», и сейчас летит на сборы с командой ПФЛ «Зенит-2». А некоторые остальные клубы изучают возможность досрочного расторжения контракта Кокорина с «Зенитом», чтобы перехватить игрока.