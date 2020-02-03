2020-02-03T18:02:49+03:00
Общество

Турецкое солнце на русском блюде!

И как оно сюда закатилось? Мы расскажем об этом целую историю. А также о том, как полезны средиземноморские фрукты для здоровья
Марина АНИКЕЕВА
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Чистейшая бирюзовая вода, компенсирующая влажной подушкой разогретый усердным солнцем желтый воздух; естественный заслон из гор, охраняющий регион от сквозняков; обильно родящие почвы - все эти безупречные климатические условия обеспечили Турции практически мировое лидерство в производстве цитрусовых.

Турция на протяжении многих столетий утопает в апельсиновых рощах, когда-то возникших будто бы сами собой. Видно, земля не выдержала накала страсти небесного светила и разродилась множеством маленьких разноцветных солнц.

Апельсины, лимоны, грейпфруты и мандарины средиземноморья - вкусны и необыкновенно полезны. Это натуральный источник витаминов - А, В1, В2, РР - и микроэлементов - магния, фосфора, натрия, калия, кальция и железа. Известно, что в каждом апельсине содержится суточная доза витамина С, важного для профилактики простудных вирусных заболеваний. Как важно это для нас, жителей более северных широт! Во всяком случае, детям эти тропические “китайские яблоки” просто необходимо регулярно употреблять в пищу, так как в них содержится высокий процент биофлавоноидов, которые “отвечают” за рост организма. А резервы железа, имеющиеся во всех цитрусовых, способствуют предотвращению развития анемии и истощаемости нервной системы. Мандарины надо есть, чтобы пополнять запасы витамина А - это непременное условие для здоровья глаз, кожи и слизистой.

Не надо забывать и о том, что цитрусовые богаты клетчаткой и различными питательными веществами, которые улучшают пищеварительные процессы. А это значит, что цитрусовые играют не последнюю, а даже, быть может, ведущую роль в укреплении иммунитета.

Что касается ´принцаª лимона, то о нем давно известно, что это фрукт красоты, поскольку защищает от разрушительного действия свободных радикалов, то есть от старения. Активные вещества, содержащиеся в лимоне, способствуют укреплению ногтей, а также отбеливанию, увлажнению и разглаживанию кожи. Именно лимонная кислота способствует отшелушиванию омертвевших клеток. Это хорошо знают все женщины. Лимон отлично помогает и при головной боли, и при угревой сыпи. Это все следствие благотворного воздействия цитрусовых на внутренние органы и на процессы пищеварения. Словом, конечно, неудивительно, что уже десятки лет они являются любимейшими фруктами у россиян. И Турция - как добрый сосед - охотно поставляет их нам -различными логистическими методами, в основном воздушным путем. Буквально через пять дней после сбора урожая свежайшие, выращенные без удобрений в абсолютно естественных условиях, “подогнанные” турецкими селекционерами под вкус россиян, плоды попадают к нам на стол.

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