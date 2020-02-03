2020-02-03T12:23:33+03:00
В мире

Джей Ло на пилоне и коллективный танец живота: Выступление Дженнифер Лопес и Шакиры на суперкубке назвали легендарным

Две латиноамериканские певицы впервые стали звездами шоу в перерыве финала Super Bowl [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выступление длилось не больше получаса, но зритель назвал концерт легендарнымВыступление длилось не больше получаса, но зритель назвал концерт легендарнымФото: REUTERS
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Главным событием на Супербоуле-2020 стала не игра, а горячее выступление двух латиноамериканских певиц. В перерыве между матчем «Сан-Франциско» и «Канзас-Сити» зрителям показали мини-концерт Шакиры и Дженнифер Лопес, после которого сложно было вообще вспомнить не только название команд, но и за каким видом спорта зритель полчаса назад наблюдал. В Сети и ведущие западные СМИ назвали выступление певиц легендарным.

Шакира и Джей Ло показали за 10 с лишним минут выступления столько, что хватило бы на полноценный двухчасовой концерт. Певицы сменили в общей сложности с десяток нарядов. Шакира продемонстрировала игру на электрогитаре, она исполнила хиты She Wolf, Whenever, Wherever и Hips Not Lie, а также исполнила то, что получается у нее также хорошо, как петь – танец живота. Этот элемент номера она выполнила синхронно с командой своих танцоров, вызвав бурю оваций в зале.

Певицы успевали менять наряды по ходу выступления Фото: REUTERS

Певицы успевали менять наряды по ходу выступленияФото: REUTERS

Но настоящей королевой этого шоу в Сети назвали 50-летнюю Дженнифер Лопес. Выйдя на сцену в объемной розовой юбке, она один за другим прощалась с элементами своего костюма, в итоге осталась в максимально откровенных шортах. Но «горячим» ее выступление назвали не только из-за наряда – Лопес показала, чему научилась для фильма «Стриптизерши» (2019 года) и станцевала перед полным залом в Майами на пилоне.

Как сообщает The Sun, к ней присоединились около 100 танцоров, которые во время ее выступления отвечали за танцевально-театральную часть выступления. Вместе с Лопес для исполнения хита 1999 года Let's Get Loud вышла на сцену ее 11-летняя дочь Эмма. Девочку сопровождал Большой детский хор.

Затем к ним присоединилась Шакира, она села за барабанную установку, и они втроем исполнили песню Брюса Спрингстина «Родился в США».

Выступление двух латиноамериканов впервые стало главным номером в перерыве Супербоул.

Певицы показали, чем могут похвалиться помимо вокала Фото: REUTERS

Певицы показали, чем могут похвалиться помимо вокалаФото: REUTERS

Накануне концерта Джей Ло написала в соцсетях, что взволнована, перед совместным с Шакирой выступлением. В ответ та опубликовала фото двух обнимающихся обезьянок и подписала:

- Давайте покажем миру, на что способны две маленькие латинские девочки.

Зрители до сих пор обсуждают их выступлении.

- @JLO и @Shakira вы сделали потрясающе! Лучшее шоу, которое я видел за долгое время», - писали в Twitter.

- Такие мощные сексуальные женщины !!!!

- ДА! Вот так это делается!

Джей Ло затмила Шакиру в мини.

ИСТОЧНИК KP.RU

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