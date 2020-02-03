2020-02-03T21:59:24+03:00
Телевизор

«Я, как мочалка — и выгляжу, и пахну»: Дмитрий Нагиев рассказал о пахоте в детском «Голосе»

Помогать ведущему в седьмом сезоне шоу назначили Агату Муцениеце
Константин ГЛЫБА
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Дмитрий Нагиев и Микелла Абрамова в телешоу "Голос.Дети".Дмитрий Нагиев и Микелла Абрамова в телешоу "Голос.Дети".
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Соскучились по поющим детям?

Остротам Дмитрия Нагиева и слезам Полины Гагариной?

Ярким номерам и приглашенным звездам?

Тогда ликуйте.

Фото Максима ЛИ

Фото Максима ЛИ

Проект «Голос.Дети» возвращается с седьмым сезоном. Все надежды на то, что он станет счастливым. Ведь предыдущий, шестой, выдался не слишком уж удачным. Как мы помним, проект сначала выиграла Микелла Абрамова, дочь Алсу, потом результаты аннулировали. А затем Кубок «Голоса» раздали всем финалистам. Чтобы восстановить справедливость и победить накрутки и ботов.

Фото Максима ЛИ

Фото Максима ЛИ

Теперь все будет по-новому. И голосование (нельзя звонить и отправлять больше одного СМС за участника. И наставники — Баста, Полина Гагарина (дебютирует в детской версии проекта), Валерий Меладзе. И частично ведущие — в этом сезоне помогать Дмитрию Нагиеву выводить детей на сцену поручили актрисе Агате Муцениеце, жене Павла Прилучного.

Полина Гагарина и Баста - наставники юных звёзд. Фото Максима ЛИ

Полина Гагарина и Баста - наставники юных звёзд. Фото Максима ЛИ

- Ни один ведущий не слышал столько выступлений, сколько я, - скромничает Нагиев. - Наши создатели, голландская компания Talpa, диву дается: что я работаю и здесь, и на сцене, и интервью беру у всех. В зарубежных версиях шоу это делают разные люди. А у нас, спасибо большое, в целях экономии и потому что я — очень крутой, один человек. Поэтому я к концу последних минут записи, как мочалка: и выгляжу, и пахну. Наставники тоже неплохие люди. Говорят, если не хочешь разочароваться в артисте, не ходи к нему за кулисы. Вот к ним — можно!

Фото Максима ЛИ

Фото Максима ЛИ

«Голос.Дети-7», Первый, с 14 февраля по пятницам, 21.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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