В NASA взялись раскрыть тайну «Скиапарелли» - европейского зонда, разбившегося об Марс в 2016 году

Вечером 19 октября 2016 года автоматический зонд «Скиапарелли» (Schiaparelli) должен был совершить посадку на плато Меридиана - это область в экваториальной зоне южного полушария Марса. Но не совершил — разбился в лепешку.

Специалисты NASA быстро нашли место катастрофы и уже 25 октября 2016 года сфотографировали его. Снимки сделала камера высоко разрешения High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), установленная на американской орбитальной станции (NASA's Mars Reconnaissance Orbiter).

И вот, как сообщила The Daily Mail, американцы снова направили свою станцию в район катастрофы и зачем-то еще раз его запечатлели. Спустя 3 года. Новые снимки поступили на Землю в самом конце прошлого года.

Получив еще те фото — 2016 года, эксперты уверяли: рассмотрим их и попробуем основательно разобраться в причинах неудачи. Чтобы не повторить дурацких ошибок — вполне возможных, но до сих пор не выявленных. Похоже, не разобрались. Или что-то недопоняли. Раз полетели за новыми снимками. Прибавят ли они ясности? Ведь картина случившегося вроде бы и так была понятна. Или там есть тайна? И чтобы ее разгадать, нужны некие подробности? Пока ясно одно: обломки «Скиапарелли» никуда не делись.

Место крушения и части десантного модуля "Скиапарелли".

Место крушения в цвете.

Напомню. В марте 2016 года российская ракета успешно направила к Марсу автоматическую станцию Европейского космического агентства (ESO) «ЭкзоМарс-2016» миссии ExoMars. 16 октября - уже рядом с Марсом - от станции отстыковался десантный аппарат «Скиапарелли». Он должен был совершить мягкую посадку в 17 часов 48 минут по московскому времени. Европейское космическое агентство вело прямую трансляцию этого исторического события. И даже показало анимацию: зонд движется в марсианской атмосфере, тормозит и разогревается, потом выпускает парашют. Потом включает тормозные двигатели... И вот садится.

Однако люди, собравшиеся в европейском ЦУПе (Германия), радости не выказывали. Лица имели озабоченные, а звук трансляции выключили.

Спустя четверть часа стало ясно: возникли проблемы. И вскоре руководитель полета (ESA Flight Operations Director) Мишель Денис (Michel Denis) сообщил, что контакт с зондом потерян.

«Скиапарелли» входил в марсианскую атмосферу в коконе защитного кожуха и напоминал «летающую тарелку». Спускался на парашюте, в нескольких километрах от поверхности включил три тормозных ракетных двигателя. Предполагалось, что скорость, с которой посадочная платформа плюхнется на Марс, составит около 7 километров в час. Как при легком ДТП. Повреждений не ожидали - конструкцию специально укрепили. Но это ей не помогло.

Схема посадки: заключительная стадия не задалась.

Через несколько дней один из научных руководителей миссии Хорхе Ваго (Jorge Vago, project scientist for ExoMars) рассказал, что аппарат снижался строго по плану. Но когда минули 4 минуты 41 секунда, дела пошли наперекосяк. Раньше времени были отброшены парашют и тепловая защита. А тормозные двигатели, которые должны были обеспечить мягкую посадку вместо 30 секунд проработали всего 3 секунды. И выключились. В итоге, «Скипарелли» просто упал на Марс с высоты от 2 до 4 километров. Врезался в поверхность на скорости около 300 километров в час. Место падения — небольшой кратер и обломки, раскинувшиеся овалом 40 на 15 метров, и было обнаружено с борта американской станции.

Ваго и его коллеги грешили на глюк в компьютере. Или на ошибку в программном обеспечении. Или на неполадки в измерительных системах. Что-то из этого набора привело к тому, что «Скиапарелли» сначала «подумал», что достаточно снизился и избавился от парашюта. А потом «решил», что уже «примарсился» и спешно выключил тормозные двигатели.

Так "Скиапарелли" должен был выглядеть, успешно сев на Марсе.

На снимках камеры HiRISE видны три характерных объекта: место падения «Скиапарелли», и выброшенная от удара порода. Справа и выше (примерно 1,4 километра на восток), лежит кожух тепловой защиты - та его часть, которая прикрывала платформу спереди. Слева и ниже от обломков «Скиапарелли» - (1,4 километра южнее) - парашют с задней частью тепловой защиты, которая была с ним соединена.

В NASA считают новые снимки более четкими. Прежние были сделаны в бурю, которая начиналась на Марсе и вскоре скрыла почти всю его поверхность. Теперь атмосфера расчистилась. Эксперты уже разглядели на снимках следы взрыва. Он и в самом деле мог произойти — в баках зонда оставалось горючее. Может быть, что-то еще удасться

Недавний снимок места катастрофы - сделан в конце декабря 2019 года.

Еще один новый снимок: в NASA знают, что там нового - прежде незамеченного.

разглядеть.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Не сбывшиеся планы

«Скиапарелли» все же был оснащен несколькими приборами, с помощью которых предполагалось провести метеорологические измерения в месте посадки - определить температуру, влажность, скорость и направление ветра, видимость.

Ученые хотели определить и параметры атмосферного электричества - возможно, что оно способствует появлению пыльных бурь, от которых можно ожидать любых неприятностей.

«Скипарелли» должен был проработать от 2 до 8 дней - примерно на столько хватило бы заряда аккумуляторов. Другого источника энергии на борту не было.

Место посадки на карте Марса.

Диаметр зонда составлял 2,4 метра, высота - 1,8 метра, вес - 577 килограммов. На Марс его опускал парашют диаметром 12 метров и три ракетных двигателя с тягой в 400 Ньютонов каждый.

На орбите Марса остался аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Он успешно работает, наблюдая за атмосферой. Ищет источники метана.