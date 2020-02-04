Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Люди – это самое главное, и их, необходимо беречь»

3 февраля на ежегодном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин подвел итоги работы системы здравоохранения региона в 2019 году и обсудил план проведения Года здоровья в 2020-м. По словам регионального министра здравоохранения Алексея Эрка, смертности населения в Тульской области за прошлый год снизилась на 3,1% по сравнению с 2018 годом. Это 655 сохраненных жизней!

ОНКОДИСПАНСЕР ЗАПУСКАЕТ УСКОРИТЕЛЬ

Алексей Эрк напомнил, что в регионе создана единая структура онкологической службы, что позволило организовать маршрутизацию пациентов, применять единые стандарты обследования, использовать больше современных химиотерапевтических схем лечения. Три центра амбулаторной онкологической помощи в 2019 году были оснащены диагностическим оборудованием.

В областной онкодиспансер закупили 37 единиц медицинского оборудования на сумму почти 300 млн рублей, в том числе линейный ускоритель. Новый ускоритель будет запущен в марте. Сейчас радиологическую помощь жители получают в Туле и Новомосковске на действующих аппаратах.

Второй приоритетный проект областного Минздрава – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2019 году для четырех медицинских учреждений приобретены аппараты МРТ и РКТ, электрический подъемник и функциональные кровати.

По словам министра, диспансерные и профилактические осмотры – это важнейшие составляющие выявления зон риска для здоровья жителей. Для удобства населения диспансеризация проводится по будням в течение всего дня - с 8:00 до 20:00, и даже по субботам – до 15:00. Организована предварительная электронная запись через портал Госуслуг.

ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ

В 2019 году в Тульской области введено в эксплуатацию 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). По словам министра, до 15 февраля все они начнут прием пациентов.

По поручению Алексея Дюмина, обозначенному в ежегодном послании, проанализировано состояние сети ФАПов.

«Несмотря на то, что регион выполнил требования Минздрава РФ по строительству ФАПов в соответствии с данными геоинформационного портала, мы приняли решение о строительстве дополнительных ФАПов, что должно сделать первичную медицинскую помощь для жителей более доступной», — отметил губернатор.

Алексей Эрк сообщил, что в течение Года здоровья планируется проведение масштабной акции «Поезд здоровья» с использованием всех видов передвижных комплексов.

В Тульской области активно развивают программу по привлечению медицинских кадров. В 2019 году приняты на работу 186 молодых специалистов. В том числе в сельские медицинские учреждения - 30 врачей и 5 фельдшеров по программе «Земский доктор». Причем, в рамках Года здоровья планируется разработать дополнительный комплекс мер социальной поддержки для врачей, а также создать центр по привлечению кадров.

ЧЕЛОВЕК — НЕ МАШИНА

Большой блок в плане Года здоровья – это профилактика и информирование жителей о здоровом образе жизни.

«Важно, чтобы люди стали внимательно относиться к своему здоровью», — сказал министр.

Информационный ресурс «Здоровье 71» позволит жителям получать советы по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний.

Следующий важный блок – массовые спортивные мероприятия, а также профилактические акции, рядом с работой или домом людей. В рамках акции «Здоровое сердце» будут проводиться обследования на предприятиях.

Губернатор подчеркнул, что крупным промышленным, химическим, металлургическим предприятиям региона необходимо активизировать работу по формированию и поощрению здорового образа жизни у сотрудников.

«Важно не только выполнение планов и достижение показателей. Руководители предприятий в первую очередь должны понимать, что работники — это не часть машин и станков. Люди – это самое главное, и их, необходимо беречь», — сказал Алексей Дюмин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ниву» в фельдшерский пункт купил благотворитель

3 февраля министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк посетил амбулаторию в микрорайоне Петровский квартал города Тулы. Амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. Здесь работают дневной стационар, терапевтический, педиатрический, прививочный, смотровой кабинеты, кабинеты медицинской профилактики и неотложной медицинской помощи.

Учреждение недавно посетил губернатор Алексей Дюмин, который поручил региональному минздраву приобрести для амбулатории машину, а также для комфорта пациентов установить дополнительные шкафы для верхней одежды.

Министр сообщил, что в течение недели автомобиль LADA 213100 «Нива» для нужд амбулатории приобрел социальный инвестор. Шкаф-купе установил подрядчик, который строил этот объект.

«Машина повышенной проходимости поможет оперативно оказывать медицинскую помощь не только жителям поселка Петровский, но и близлежащих поселков и деревень», – отметил Алексей Эрк.

Напомним, что амбулатория в микрорайоне Петровский квартал открылась в декабре 2019 года. Ее построили в кратчайшие сроки по поручению Алексея Дюмина за счет средств благотворителей.