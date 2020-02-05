2020-02-05T14:46:41+03:00
Общество

Определены 1200 полуфиналистов конкурса «Учитель будущего»

Определены 1200 полуфиналистов профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»
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Все они прошли этап дистанционного тестирования, который длился с 21 по 31 января. Теперь им предстоит успешно выступить на региональных полуфиналах, которые будут проходить с 14 февраля по 22 марта в 8 городах России.

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Выполняя задания дистанционного этапа, участники проходили тестирование по предметам преподавания, возрастной психологии и педагогике, а также по нормам языка и культуре речи.

«В тестировании приняли участие свыше 30 тысяч учителей. Каждый блок тестирования открывался последовательно после прохождения предыдущего, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – По итогам онлайн-этапа мы определили 400 команд – всего 1200 человек, которые теперь продолжат борьбу за победу на очных региональных полуфиналах».

Баллы каждого участника команды (в команде по три человека) суммировались и формировали рейтинг команды в каждом из 8 округов России. Свои результаты испытаний, а также рекомендуемую литературу участники смогут увидеть в своих личных кабинетах на сайте teacher.rsv.ru.

На этапе тестирования наилучшие результаты продемонстрировали команды учителей из следующих субъектов России: Армавира (ЮФО, Краснодарский край); Моздока (СКФО, Республика Северная ОсетияАлания); Биробиджана (ДФО, Еврейская автономная область); Новокуйбышевска (Самарская область, ПФО) и Октябрьского (Республика Башкортостан, ПФО); Северодвинска (Архангельская область, СЗФО) и Санкт-Петербурга (СЗФО); Новосибирска (СФО); Каменска-Уральского (Свердловская область, УФО) и Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, УФО).

«Второй этап – очные полуфиналы – будут проходить с 14 февраля по 22 марта в 8 городах: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Уфе, Грозном, Ростове-на-Дону и Солнечногорске (Московской области), – уточнил руководитель конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев. – На очных полуфиналах встретятся по 50 сильнейших команд каждого округа. Важно отметить, что большинство учителей, подавших свои заявки на участие в конкурсе, проявили высокую активность, прошли тестирование и показали высокие результаты».

Из общего числа школ России, чьи учителя продолжат участие в полуфиналах конкурса, 31,5% составляют сельские школы. «Это наглядный пример успешной реализации национального проекта «Образование» в части развития сельских школ России. Открываются новые центры образования «Точки роста», обновляется материально-техническая база учреждений, а с этого года стартовала федеральная программа «Земский учитель». Почти треть полуфиналистов из российских сел – это важный показатель успешности первого сезона конкурса», – добавил Андрей Богданцев.

Свои команды на очных этапах конкурса будут представлять 113 учителей-мужчин, однако, основная численность участников полуфиналов – представительницы прекрасного пола. Во второй этап конкурса прошло 1200 человек, из них 392 (32,6%) – это учителя не старше 35 лет. Возраст основного ядра полуфиналистов – учителя от 35 до 55 лет включительно (754 человека, 62,8%). Учителей более старшего возраста – 54 человека (4,5%).

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила 19 ноября при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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