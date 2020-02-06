2020-02-06T13:51:41+03:00
Политика

Военные, получившие землю, смогут восстановиться в очереди на жилье

Новые правила будут действовать задним числом и коснутся всех тех, кого вычеркнули из списков с 1 марта 2005 года
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Премьер Михаил Мишустин предложил не считать основанием для снятия военнослужащего с очереди на получение жилья выделение ему земельного участка. Этот вопрос обсуждали на заседании правительства в четверг.

Правительство предлагает внести изменения в Жилищный кодекс и закон о статусе военнослужащих. По ним выделение земельного участка под строительство дома перестанет считаться основанием для снятия военных с очереди на получение квартиры.

- Раньше возможность получить и землю, и квартиру была предусмотрена только для многодетных семей. Теперь же она появится у всех военнослужащих, а также у приравненных к ним категорий граждан, в том числе у уволившихся в запас и у семей погибших военных, - сказал Мишустин.

Важно, что новые правила будут действовать задним числом.

- Они будут распространены на все обязательства, которые возникли после 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс. Это позволит обеспечить жильем не только новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учета, - пояснил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Блокадницы остались благодарны: "чиновницы в шубах" рассказали, что подарки для ветеранов покупали за свои деньги
Председатель городского совета Керчи Хужина и ее заместитель Щербула были вынуждены уйти в отставку после скандала с вручением подарков блокадникам, но кто от этого выиграл?
Новости 24
Священник Дмитрий Смирнов: Требую закрыть «Давай поженимся». Из-за них народ не рожает
В Москве следователя по особо важным делам задержали за взятку в 4,3 млн рублей
Священник Дмитрий Смирнов: Интернет нужно запретить для детей до 21 года
Российские моряки не могут вернуться из Китая из-за коронавируса
Компания BellFlight опубликовала анимационный ролик с уничтожением систем С-400
Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню образования в школах
Песков: отчёт Счётной палаты о работе правительства требует анализа
Тимошенко спровоцировала потасовку депутатов в Верховной Раде
Клишас: в Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»
МИД: в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты
Мишустин считает, что штрафы в проекте нового КоАП непосильны для автомобилистов
В Москве избили депутата
Корабль "Союз МС-13" благополучно доставил космонавтов на Землю
В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования
Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия
Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность
Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38
ОБСЕ завершит миссию на Украине лишь после урегулирования конфликта
Счетная палата предлагает улучшить процесс отчета правительства в Госдуме