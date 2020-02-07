ФСИН ответило правозащитникам и близким осужденных на самые популярные вопросы

С 2016 года интерес к следственным изоляторам и исправительным колониям значительно вырос. Россияне назвали аресты бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко и экс-губернатор Кировской области Никита Белых одними из самых значительных событий. Даже в заключении прославившие себя многомиллионными взятками сограждане продолжают притягивать внимание: один книжки разносит и стихи пишет, другой то варежки шьет, то в комнате отдыха отсыпается, Захарченко дошел до того, что "опущенных" колотит.

Многие с интересом продолжают следить за новостями с зоны. И чтобы гражданам, близким осужденных было легче ориентироваться в этих любопытных событиях, руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России решило презентовать тематические брошюры "Права и обязанности осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях" и "Права и обязанности лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах".

Чтобы легче воспринимать их содержимое, советуем для начала ознакомиться с кратким словарем, который находится в конце нашего текста. Этими аббревиатурами пользуются не только сотрудники ФСИН, но и сами заключенные. Изучив их, вы можете смело приступать к знакомству с полным текстом брошюр. Мы расскажем лишь о том, что нас зацепило.

С ТЕЛЕВИЗОРОМ В СИЗО

Оказывается, родственники часто спрашивают: а можно ли в камеру следственного изолятора (СИЗО) взять свой телевизор? И на то в брошюре четкий ответ - нельзя. Нельзя ни с собой взять, ни принять его вместе с передачкой.

Но оказывается, можно обойти и этот запрет. Для этого родственникам надо сделать официальное благотворительное пожертвование (подписывается договор с начальником учреждения) в виде телевизора в адрес СИЗО (на имя конкретных арестантов это делать запрещается). И тогда, возможно, именно этот телевизор появится в камере, где отбывает срок ваш родственник. Но не факт...

"Распределение поступивших пожертвований осуществляется в соответствии с планом, который утверждается начальником учреждения. При этом пожертвования не должны распределяться среди работников этих учреждений, а также передаваться сторонним организациям и физическим лицам", - говорится в документе.

ОДИН НА ЧЕТЫРЕХ МЕТРАХ

"Норма санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров". Немного, но ведь и сотрудникам столичных офисов порой выделяют не более, а положено - 4,5 метра.

Дается объяснение и по поводу курения: "курящие подозреваемые и обвиняемые помещаются отдельно от некурящих по возможности", а сигареты можно передавать только тем, кто достиг 18-летия. Прямо как на воле.

Но вот с гигиеной "все сложно": на помывку в душе дается 15 минут в неделю, а женщинам и детям два раза по 15 минут. Только после "санитарной обработки" выдают новое белье.

Свет в камерах горит днем и ночью. "Камеры СИЗО оборудуются светильниками дневного и ночного освещения, а также, при наличии возможности, вентиляционным оборудованием".

Соседей по камере выбрать нельзя. Придется сидеть с кем скажут: не являются исключением даже ВИЧ-инфицированные. Доказано ведь, что это заболевание просто так не передается.

В КОЛОНИЮ ТОЛЬКО ПОЕЗДОМ

Если суд приговорит к сроку, то этапирование в исправительную колонию (ИК) может занять до 20 суток. Таков "предельный срок содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах". Но обычно самый длительный маршрут конвоирования по стране в специальном вагоне занимает 5 суток. А если колония в соседнем субъекте - не более суток.

"Причем из них 3 суток конвоируемые лица временно содержатся в следственных изоляторах на станциях перецепки спецвагона, где им создаются соответствующие коммунально-бытовые условия, и где они могут получить квалифицированную медицинскую помощь", - отмечается в документе.

- Разве нельзя этапировать самолетом, заплатить за билет самому заключенному? - часто спрашивают родственники и адвокаты.

Во ФСИН отвечают: "Этапирование происходит только за счет государства железнодорожным транспортом. Специальные вагоны для перевозки осужденных в зависимости от модели могут быть 8- и 9-камерными. Предельное количество конвоируемых лиц, которое можно перевозить в одном спецвагоне, по существующим нормам: в 8-камерном – 62 чел., в 9-камерном – 66 чел".

ТАМ ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО

Решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) принимается комиссией колонии, возглавляемой начальником учреждения, с учетом их "личностных особенностей, состояния здоровья, привлечения их к труду, обучения в системе общего и профессионального образования".

В состав комиссии включаются представители служб – оперативной, безопасности (в тюрьме – режима и охраны), воспитательной, социальной, производственной, медицинской, а также психолог. В общем, со всеми этими ответственными лицами лучше не ссориться.

"Наличие телевизора в жилой секции отряда запрещено. Телевизор в исправительном учреждении предназначен для коллективного пользования, поэтому устанавливается в комнате воспитательной работы". Вот поэтому в жилых помещениях отряда нет розеток.

В колонии можно жить без денег (они хранятся на электронном счету заключенного) и не тратиться, если обходиться тем, что дают бесплатно: мылом, зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для женщин). Вещевое довольствие (одежда и обувь) выдается осужденным новыми в день их прибытия в исправительное учреждение.

"Последующая выдача производится по письменному заявлению осужденных, но не ранее истечения установленных сроков нахождения в пользовании предметов", - говорится в брошюре.

ХОРОШО СЕБЯ ВЕДЕШЬ - БОЛЬШЕ ГУЛЯЕШЬ

"Осужденным, не допускающим нарушения установленного порядка отбывания наказания в период их нахождения в помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, время прогулки по постановлению начальника колонии может быть увеличено до трех часов в день на срок до одного месяца. Осужденным, отбывающим наказание на общем режиме в тюрьмах, разрешается пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено на тридцать минут. Осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме в тюрьмах, разрешается пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа".

Хочешь видеть небо и больше гулять, придется вести себя хорошо.

Но если осужденный откажется выходить из камеры его могут наказать: "Для пресечения неповиновения сотрудникам в отношении осужденных могут быть применены физическая сила и специальные средства в установленном законом порядке". Могут не только побить, но и возбудить новое уголовное дело и отправить под суд.

Количество передачек с воли зависит от режима, который назначил суд. В исправительных колониях общего режима при "обычных условиях" осужденный может получать шесть посылок и шесть бандеролей в год, а если "условия строгие" – три посылки или передачи и три бандероли в год.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Парадоксально, но факт: на зоне у осужденного есть больше шансов выявить заболевание на ранней стадии и прожить чуть дольше. Ведь обязательное лабораторное исследование (общий анализ крови, мочи) и осмотр врача-терапевта (врача общей практики) или фельдшера "проводятся осужденным два раза в год". А при наличии показаний осужденным назначаются дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов.

А еще осужденным не дозволяют передавать алкоголь и многие другие вредные продукты, а сигареты до них и вовсе доходят поломанными. Почему?

"Сигареты вынимаются из упаковки и тщательно осматриваются, в случае выявления признаков сокрытия в них запрещенных предметов и вещей сигареты разламываются. При этом принимаются меры к недопущению изменения качественного состава указанных вложений для обеспечения возможности их дальнейшего использования по назначению", - говорится в брошюре.

Кстати, в случае приобретения табачных изделий через внутренние магазины в колонии, они передаются осужденным в неизменном виде.

СЛОВАРЬ

УИС – уголовно – исполнительная система Российской Федерации

ПВР ИУ, Правила – правила внутреннего распорядка исправительного учреждения

СИЗО – следственный изолятор

ПВР СИЗО – правила внутреннего распорядка следственного изолятора

ШИЗО – штрафной изолятор

ПКТ – помещение камерного типа

ЕПКТ – единое помещение камерного типа

ИУ – исправительное учреждение

УИС – уголовно – исполнительная система Российской Федерации

ПВР ИУ, Правила – правила внутреннего распорядка исправительного учреждения

УИК – уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

ТПП – транзитно-пересылочный пункт

ИК - исправительная колония