Саакашвили пообещал скорый конец «Грузинской мечте»

Неистовый Михеил Саакашвили, до украинизации бывший Михаилом, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области решил вылезти из политического небытия. Михеил Николозович объявил, что вместе со своей партией «единое национальное движение» и иными сторонниками создает штаб по свержению нынешних грузинских властей, который с 1 марта начнет работать на базе Тбилисской библиотеки имени президента Саакашвили. По обещанию Саакашвили, данному им публично и, как обычно, в видеоролике на своей странице в соцсети «Фейсбук», этот штаб «ускорит завершение режима Иванишвили» (лидера правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» - прим. авт.).

- Я решил в открытую, активно и организованно включиться в политическую деятельность Грузии, чтобы помочь народу убрать режим Иванишвили и вернуть страну на путь быстрого развития, - объявил Саакашвили, пообещав «ускорить конец режима олигарха (Иванишвили) и спасти Грузию» уже в этом году. При этом, он откровенно сказал, на кого опирается. - Рядом со мной стоят очень многие, очень велика международная поддержка, и все мои ресурсы, все мои контакты, человеческие и политические, весь мой опыт я направлю на то, чтобы очень быстро преодолеть эту беду - правление Иванишвили.

Относительно обширной международной поддержки Михаил Николозович, конечно, погорячился. Он имел в виду, в первую очередь, безусловно своих давних партнеров в Вашингтоне. Но там, скорее всего, его уже списали со счетов в разделе активных и полезных вассалов. В ходе недавнего визита в Киев Майка Помпео Саакашвили пытался встретиться с ним. Подобное рандеву могло бы придать ему значимости, как минимум, в собственных глазах. Но в графике Помпео пункт «встреча с Саакашвили» отсутствовал. Как написали местные журналисты, Михеил Николозович несколько часов простоял у отеля, где остановился госсекретарь США во время пребывания в столице Украины, но охрана высокого гостя не пропустила его в отель. Как видим, это не помешало Саакашвили объявить о поддержке со стороны «международной общественности», что, впрочем, неудивительно, если вспомнить о том, как Саакашвили объявил о приглашении его на инаугурацию Трампа, все время которой он действительно был в Вашингтоне, но на самом деле провел в кустах за оградой Белого дома.

Однако это не мешает ему гадить нынешним властям Грузии везде, куда он только может дотянуться. Недавно правительство Грузии получило целый ряд писем из Вашингтона, в которых конгрессмены и сенаторы США резко осудили грузинские власти и упрекали Тбилиси в отходе от «принципов демократии, преследовании оппозиции» и т.д. В итоге в Вашингтон отправилась целая делегация из Тбилиси во главе с председателем парламента республики Арчилом Талаквадзе. Последний не только провел «разъяснительную работу» среди депутатов Конгресса, но и выяснил, что «неправильная информация была предоставлена конгрессменам и сенаторам США Саакашвили и его сторонниками». Не добавит плюсов в «послужной список» экс-президента Грузии в глазах его потенциальных спонсоров и прозвучавшее недавно из уст экс-руководителя Службы безопасности Грузии обвинение Михеила Николозовича в связях с ИГИЛ*.

Впрочем, несмотря на грозные обещания и заявления, руководить «свержением Иванишвили» Саакашвили может только заочно или «в режиме видеоконференции». Поскольку в самой Грузии он заочно осужден на три года и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, то вынужден скрываться за ее пределами. Так что, от самого Саакашвили развитие ситуации в Грузии, похоже, практически никак не зависит.

* Организация, запрещенная в РФ решением суда.