"Зачем портить себя?": красавец сын Синди Кроуфорд экспериментирует с лицом

Супермодель Синди Кроуфорд более 20 лет счастлива в браке с Рэнди Гербером. От бывшего манекенщика и владельца модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе она родила двоих детей. Сын Пресли Гербер появился на свет в 1999 году, а через два года родилась дочь Кайя Гербер. Наследники пошли по стопам своих знаменитых родителей. Однако имя первенца все чаще попадает в светские хроники благодаря романам, откровенным снимкам и экспериментам с внешностью.

Пресли Гербер и его младшая сестра Кайя Гербер унаследовал красоту мамы и стали звездами подиумов. Помимо прочего наследники Синди Кроуфорд - большие поклонники татуировок. Они даже ходили к одному мастеру, чтобы сделать парные рисунки. А на днях сын супермодели поделился фотографией новой тату. Вот только сделал он ее прямо на лице.

presleygerber Пресли Гербер набил новую татушку на лице

В блоге Гербера появилось видео из салона. В кадре сын Кроуфорд лежит на кушетке, пока звездный мастер Джон Бой делает ему татуировку под правым глазом. Теперь лицо Пресли украшает слово "misunderstood", что в переводе означает "непонятый".

jonboytattoo MISUNDERSTOOD

Результатом своего труда поделился и тату-мастер, который успел поработать с Хейли и Джастином Биберами, Кендалл Дженнер, Софией Ричи и другими знаменитостями. Он разместил несколько снимков с наследником манекенщицы. Правда, в одном из постов он извинился перед Кроуфорд, написав: "Сожалею, мама".

cindycrawford Синди Кроуфорд с мужем и детьми

Меж тем пользователи соцсетей не оценили эксперименты Пресли с лицом. Многие отметили, что парень совершил ошибку и совсем скоро отправится сводить рисунок.

"Чувак, серьезно?", "Единственное, чего я не понимаю - это твоего тату на лице", "Иди в армию. Вербовочные пункты работают по всей стране", "Ты же такой красивый, зачем портить себя дурацкой надписью?", "Ужасная затея", "Ты не гангста, а сын супермодели. Прекрати строить из себя того, кем не являешься", "Дети богатых родителей не знают, что еще придумать, чтобы перерезать пуповину", "Мальчику хочется немного боли?", - гневаются обыватели.

jonboytattoo Sorry mom

Кстати, не так давно манекенщик оказался в центре скандала из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения по Беверли-Хиллз. Постоянный участник вечеринок любит веселиться, употребляя спиртное. Пресли Гербер провел в полицейском участке несколько часов, прежде чем влиятельные родители забрали его под залог в 15 тысяч долларов. И уже через два дня после инцидента парень продемонстрировал новую татуировку и ушел в праздничный "отрыв". Гербер стал публиковать снимки с возлюбленной, делая вид, будто ничего не произошло.