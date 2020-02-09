2020-02-09T09:22:25+03:00
Спорт

Джон Джонс победил Рейеса решением судей в главном бою UFC247

Поединок прошел в городе Хьюстон на стадионе "Тойота Центр"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Джон Джонс сохранил за собой чемпионский пояс.Джон Джонс сохранил за собой чемпионский пояс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В американском городе Хьюстон 8 февраля прошел на стадионе "Тойота-центр" очередной "номерной" турнир главного промоушена мира в смешанных единоборствах - UFC 247. В главном бою вечера в битве за чемпионский пояс сошлись Джон Джонс и Доминик Рейес.

Поединок за звание лучшего продолжался 25 минут и все пять заявленных раундов. По раздельному решению судей, победу одержал Джонс, который сохранил за собой чемпионский пояс.

Встреча началась с активных действий Рейеса, который с первых же минут поединка работал "первым номером". И такая картина длилась вплоть до третьего раунда. Тогда Джонс стал выходить из-под прессинга соперника. В четвертом же Рейес снова стал "прижимать" соперника, а вот уже в пятом раунде Джонс снова взял инициативу в свои руки. Однако же, это не было явным преимуществом.

Судьи же своим решением полностью отдали победу Джонс. Счет судейских карточек - 50-47, 50-47, 49-46. Джон Джонс в третий раз подряд защитил чемпионский пояс, одержав победу в главном бою UFC 247.

Теперь у Джона Джонса - 26 побед и 1 поражение. А вот у Доминика Рейеса в активе 12 побед и первое поражение в карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Акатьева, Валиева, Усачева - последние: стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020
«КП» публикует стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске и итоги короткой программы [видео]
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Новости 24
Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек
Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям
"Ах эта свадьба": Эксперты назвали регионы РФ, где пары чаще всего заключают браки
В США начали рассматривать предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН
Экс-президент Польши раскритиковал требования Варшавы к РФ по репарациям
В США застрелили подростка во время прямого эфира в Facebook
У китайского коронавируса появилось временное название
В Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦ
Украинский МИД разочарован новой санкционной процедурой Совета Европы
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек
Трамп рассказал, почему уволил русскоговорящего сотрудника СНБ США
В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете
До горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирус
Умер актер из Star Trek Кевин Конуэй
Мамаев заявил, что его семью уже несколько месяцев преследует "невменяемая женщина"
Американских солдат обстреляли в Афганистане: есть пострадавшие