Джон Джонс победил Рейеса решением судей в главном бою UFC247

В американском городе Хьюстон 8 февраля прошел на стадионе "Тойота-центр" очередной "номерной" турнир главного промоушена мира в смешанных единоборствах - UFC 247. В главном бою вечера в битве за чемпионский пояс сошлись Джон Джонс и Доминик Рейес.

Поединок за звание лучшего продолжался 25 минут и все пять заявленных раундов. По раздельному решению судей, победу одержал Джонс, который сохранил за собой чемпионский пояс.

Встреча началась с активных действий Рейеса, который с первых же минут поединка работал "первым номером". И такая картина длилась вплоть до третьего раунда. Тогда Джонс стал выходить из-под прессинга соперника. В четвертом же Рейес снова стал "прижимать" соперника, а вот уже в пятом раунде Джонс снова взял инициативу в свои руки. Однако же, это не было явным преимуществом.

Судьи же своим решением полностью отдали победу Джонс. Счет судейских карточек - 50-47, 50-47, 49-46. Джон Джонс в третий раз подряд защитил чемпионский пояс, одержав победу в главном бою UFC 247.

Теперь у Джона Джонса - 26 побед и 1 поражение. А вот у Доминика Рейеса в активе 12 побед и первое поражение в карьере.