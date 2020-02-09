Главный матч выходных - миланское дерби на "Сан Сиро", прямая трансляция матча Интер - Милан
Вечером воскресенья, 9 февраля, в Милане состоится главный матч этих выходных. Второе в сезоне миланское дерби между "Интером" и "Миланом" примет стадион "Джузеппе Меацца". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Интер - Милан 9 февраля 2020.
Статистика личных встреч Интер - Милан 9 февраля 2020
175 раз команды играли между собой в чемпионатах Италии. 53 победы у "Милана", 67 у "Интера". Остальные 55 поединков завершились вничью. 21 сентября 2019 года в матче первого круга "Милан" уступил со счетом 0:2 в номинально "домашней" игре.
Прогнозы букмекеров на матч Интер - Милан 9 февраля 2020
"Интер" должен добиться победы в Милане.
Прогноз на матч Интер - Милан 9 февраля 2020
Фаворит поединка - Интер.
Время начала матча Интер - Милан 9 февраля 2020
Матч Интер - Милан 9 февраля 2020 года в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть матч Интер - Милан 9 февраля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Интер - Милан можно посмотреть 9 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Интер - Милан 9 февраля 2020
Трансляция матча Интер - Милан 9 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:45 по московскому времени.
Интер - Милан 9 февраля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU