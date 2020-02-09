2020-02-09T10:24:27+03:00
Спорт

Главный матч выходных - миланское дерби на "Сан Сиро", прямая трансляция матча Интер - Милан

Футбол, матч Интер - Милан 9 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата Италии по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Милан" сыграет против "Интера"."Милан" сыграет против "Интера".Фото: REUTERS
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Вечером воскресенья, 9 февраля, в Милане состоится главный матч этих выходных. Второе в сезоне миланское дерби между "Интером" и "Миланом" примет стадион "Джузеппе Меацца". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Интер - Милан 9 февраля 2020.

Статистика личных встреч Интер - Милан 9 февраля 2020

175 раз команды играли между собой в чемпионатах Италии. 53 победы у "Милана", 67 у "Интера". Остальные 55 поединков завершились вничью. 21 сентября 2019 года в матче первого круга "Милан" уступил со счетом 0:2 в номинально "домашней" игре.

Прогнозы букмекеров на матч Интер - Милан 9 февраля 2020

"Интер" должен добиться победы в Милане.

Прогноз на матч Интер - Милан 9 февраля 2020

Фаворит поединка - Интер.

Время начала матча Интер - Милан 9 февраля 2020

Матч Интер - Милан 9 февраля 2020 года в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Интер - Милан 9 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Интер - Милан можно посмотреть 9 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Интер - Милан 9 февраля 2020

Трансляция матча Интер - Милан 9 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:45 по московскому времени.

Интер - Милан 9 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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