2020-02-09T12:37:05+03:00
Спорт

Зенит - ЦСКА 9 февраля 2020: прямая видеотрансляция товарищеского матча

В Испании встречаются два российских топ-клуба Премьер-Лиги [видеотрансляция]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" сыграет против ЦСКА."Зенит" сыграет против ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время межсезонных сборов в Испании в воскрсенье, 9 февраля, сыграют два российских топ-клуба, которые идут в лидерах РПЛ во время перерыва первенства России. "В гости" к питерскому "Зениту" приедут футболисты ЦСКА. Поединок пройдет в спортивном городке Камило Кано в Ла Нусии.

Днем ранее команда Виктора Ганчаренко 8 февраля победила норвежский "Одд Гренланд" со счетом 3:1. У наших отличились Бийол, Шкурин и молодой дублер Марадишвили. А вот "Зенит" не имели игровой практики с 6 февраля. Они тогда играли против "Сабуртало" и добились победы со счетом 4:0. Голы у "сине-бело-голубых" забили Сутормин, Барриос, Шатов и Шамкин.

Матч Зенит - ЦСКА пройдет 9 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени в Испании.

Напомним, что после 19 встреч сезона ЦСКА с 34 очками - четвертый в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Зенит" лидирует, набрав 45 баллов.

Зенит - ЦСКА. Трансляция матча с тренировочных сборов.Видеотрансляция матча Зенит - ЦСКА 9 февраля 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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