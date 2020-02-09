Зенит - ЦСКА 9 февраля 2020: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Во время межсезонных сборов в Испании в воскрсенье, 9 февраля, сыграют два российских топ-клуба, которые идут в лидерах РПЛ во время перерыва первенства России. "В гости" к питерскому "Зениту" приедут футболисты ЦСКА. Поединок пройдет в спортивном городке Камило Кано в Ла Нусии.

Днем ранее команда Виктора Ганчаренко 8 февраля победила норвежский "Одд Гренланд" со счетом 3:1. У наших отличились Бийол, Шкурин и молодой дублер Марадишвили. А вот "Зенит" не имели игровой практики с 6 февраля. Они тогда играли против "Сабуртало" и добились победы со счетом 4:0. Голы у "сине-бело-голубых" забили Сутормин, Барриос, Шатов и Шамкин.

Матч Зенит - ЦСКА пройдет 9 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени в Испании.

Напомним, что после 19 встреч сезона ЦСКА с 34 очками - четвертый в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Зенит" лидирует, набрав 45 баллов.