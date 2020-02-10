2020-02-09T22:56:33+03:00
Общество

Баба Нюра - Фейсбук моего детства

А вот в моем дворе тоже были соцсети
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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В моем дворе тоже были соцсети.В моем дворе тоже были соцсети.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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И его модератором была баба Нюра, которая могла заткнуть рот любой блогерше, даже если та была матерью-героиней и имела медаль «За восстановление предприятий черной металлургии юга».

Баба Нюра комментировала соседей с варламовской ехидцей, орлушинским юморком и акунинской оппозиционностью. Беспощадно банила проституток. Троллила управдом. И распускала фейки по всему району, от которых многие жители не могут отбиться по сей день.

Бывало, что во двор выходила ее ровесница и землячка баба Валя (что случалось редко - ввиду ее слабого здоровья). И под окнами вспыхивал батл с трехэтажными панчами.

Бабки бились как в последний раз. Вскрывали бреши в биографиях, не гнушаясь внебрачных связей. Страшно оскорбляли друг друга. Причем изощренно, с улыбочкой. Используя слова «ветрогонка», «расщеколда», «ерохвостка» и «поимелка».

Я - лет в десять - не понимал значения этих выражений. Да и сейчас тоже не понимаю.

Старушенции на лавках лайкали каждое высказывание кивком дряхлой седой головы. Собирались и обычные зеваки, которые тупо наблюдали за происходящим, но свое отношение к этому никоим образом не высказывали. Городок-то маленький. Мало ли чего.

Многие подзывали собственных кошек, сажали их на колени и с тайной гордостью демонстрировали окружающим. Соседи чуть ли не аплодировали от восторга. Настолько их умиляли эти животные. Хотя у тех была выдрана шерсть клоками. Многие кисы хромали. И смотрели на мир сквозь щелки подбитых и гнойных глаз.

Такой уж суровый городок, в котором я вырос.

И еще.

Баба Нюра любила перед сном публично исполнить какой-нибудь музыкальный трек.

Под настроение.

Про Волгу, которая разольется. Или месяц, который светит.

И, собрав от силы три-четыре лайка, потащиться домой.

Благо идти недалеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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