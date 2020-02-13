Маленький мальчик освоил семь нот - больше в деревне никто не поет

Пожалуй, многие уже успели забыть скандал с прошлогодним финалом шоу «Голос. Дети». Поэтому напомним: Микелла Абрамова, участница команды Светланы Лободы и дочь певицы Алсу, выиграла проект, но, мягко говоря, не совсем чисто. Кто-то накрутил бешеное количество голосов за девочку и, когда Первый канал провел масштабное киберрасследование, результаты пришлось аннулировать.

Организаторы проекта провели въедливую работу над ошибками. Модифицировали систему голосования, усилив защиту: телефонные звонки отменили, СМС разрешают отправлять лишь один раз, причем свой выбор голосующему придется подтверждать ответным сообщением. Теперь все будет по-честному.

В красные кресла наставников пригласили рэпера Басту, Валерия Меладзе и Полину Гагарину - кстати, участница «Евровидения-2015» дебютирует в младшей версии проекта.

Кого выберут наставники Полина Гагарина и Баста, мы пока не знаем. Фото: Первый канал.

- Детский «Голос», конечно, отличается от взрослого, - считает Полина. - Это еще больше ответственности. Буквально рвется сердце - в прямом смысле этого слова. И я не лукавлю. Потому что в первую очередь я - мама. И не готова видеть детские слезы, они меня разбивают и разрушают. Естественно, мне хочется всех обнять и пожалеть. Но, с другой стороны, они выбрали этот путь и понимают, что это конкурс. Я найду подходящие слова, надеюсь, у меня это получится. С коллегами мы спелись, у нас замечательный контакт. Мы - большие друзья (три года назад с Бастой певица даже записала совместный трек «Голос». - Ред.). К кому я буду поворачиваться? В этом смысле я человек интуитивный. Слушаю сердцем, откликаюсь на энергию. Кстати, мои дети тоже смотрят «Голос».

В седьмом сезоне рвутся выступить юные артисты со всей России - от Питера до Барабинска, что в Новосибирской области, а еще из Великобритании, Канады, Финляндии, Турции и других стран. Некоторые из них совсем крошки, но при этом уже восходящие звездочки: шестилетний Мирон Довгань из Челябинска уже был в гостях у Максима Галкина в шоу «Лучше всех!» и пел с Филиппом Киркоровым на одной сцене, восьмилетняя Тая Скоморохова покоряла украинский «Голос», где дошла до этапа нокаутов и поразила всех наставников артистизмом и обаянием. А еще в детском «Голосе» в этом году выступит Максим Путин (не родственник). Парень из Москвы уверяет, что все ему по понятным причинам завидуют. Подействует ли на наставников магия фамилии юного участника? Увидим!

«Голос. Дети-7». Пятница, 21.30.