2020-02-13T15:22:10+03:00
Общество

Продажи джина в России выросли более чем на 25 %

Также среди потребителей стали популярны виски и текила
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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За прошлый год в России на 2% выросли продажи алкоголя.За прошлый год в России на 2% выросли продажи алкоголя.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За прошлый год в России на 2% выросли продажи алкоголя, выяснила компания Nielsen. При этом популярность русской водки падает: продажи упали на 1,7%. Очевидно, потребители перешли на заморские аналоги: виски (+15%) и текилу (+11%). Но самый резкий скачок (более чем на четверть) совершили продажи традиционного британского напитка - джина.

Рост продаж крепкого алкоголя связан с психологической усталостью россиян из-за череды кризисов, считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

- В год в России выпивается 750 миллионов литров водки, а джина - несколько миллионов литров, - подчеркнул Дробиз. - Поэтому даже если потребление джина выросло, это капля в море. Джин пьет 2% населения, это, в основном, обеспеченные люди. Английский напиток хорош в коктейлях. Как правило, это женские напитки. Но какая разница, какой алкоголь? Градус что дорогого, что дешевого напитка одинокого действует на человека. Просто с «дорогого» градуса бизнес больше зарабатывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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