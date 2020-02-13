Безработица среди среднего класса растет, но его это не пугает

«Сбербанк» подготовил «Потребительский индекс Иванова» - исследование, посвященное среднему классу. Распространенная фамилия как раз символизирует средний класс.

В докладе приводится тревожная новость — безработица в этом слое населения растет. Хотя вообще-то по стране она снижается. Рост, впрочем, небольшой - с 10,9% до 11,9%. Но тенденция пугающая, ведь к среднему классу традиционно относят самую экономически активную часть населения, которая готова потреблять больше.

Самих «Ивановых» наметившийся рост безработицы не пугает — по крайней мере пока.

- В 4 квартале 2019-го потребительская активность укрепилась благодаря росту курса рубля, снижению процентных ставок по кредитам и росту доходов на фоне уменьшения инфляции, - говорит руководитель Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.

Представители среднего класса все чаще отдают предпочтения более дорогим товарам, расходы на покупку продуктов к новогоднему столу выросли на 10%.

К тому же у Ивановых появилась возможность откладывать деньги на будущее. Представитель среднего класса сознательно не тратит 8% зарплаты — это самый высокий показатель со второй половины 2015-го. Кроме того, сокращается число людей, живущих без каких-либо сбережений. Хотя этот показатель все равно остается пугающе высоким — 36%.

КОНКРЕТНО

Главные страхи «Ивановых»

Коррупция — 66%

Безработица — 55%

Инфляция — 48%

КСТАТИ

Кто в России средний класс?

Четкого определения или методики для подсчетов нет. Есть несколько разных определений. Еще больше ситуацию запутывают различия между регионами России: очевидно, для примерно одного уровня жизни в Москве и, например, Ставрополе, нужны разные деньги.

Версия Всемирного банка. К среднему классу относят людей, чей доход хотя бы в полтора раза выше уровня бедности. Прожиточный минимум сейчас составляет 11 185 рублей, так что для причисления себя к среднему классу достаточно получать в месяц 16 777,5 рублей.

Версия экс-министра экономического развития. В конце 2017-го тогдашний министр экономического развития РФ Максим Орешкин (не вошел в правительство Михаила Мишустина, занял должность помощника президента) назвал нижней границей среднего класса месячный доход в 20-30 тысяч рублей.

Версия Центра макроэкономического анализа Альфа-банка. По данным их исследования, к среднему классу можно отнести всего 30% россиян, а их доля в совокупных доходах населения составляет 39%. «Середняками» считали тех, кто зарабатывает от 40,7 до 87,5 тысяч в месяц.

Версия Института социологии РАН. Ученые решили учитывать не только уровень дохода. По их расчетам, представитель среднего класса должен иметь образование не ниже среднего специального, работу, которая не предполагает физического труда и доходы не ниже медианных (таких, относительно которых половина работников будет получать больше, а другая меньше) для своего региона. Наконец, сам человек должен относить себя к среднему классу.

Версия Института современного развития. Эти эксперты решили посчитать не только доходы, но и имущество. Планка высокая: 126 тысяч рублей на члена семьи в месяц, 40 квадратных метров жилья на одного, две машины на семью.