2020-02-13T16:39:48+03:00
Звезды

Вечеринка самых стильных: экстремальное декольте Седоковой, Варнава в алой коже и Летучая с бантом

Знаменитости выгуляли лучшие наряды на светской тусовке [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Как призналась Анна Седокова, ее наряд стоит «очень дорого»Как призналась Анна Седокова, ее наряд стоит «очень дорого»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ежегодная вечеринка в честь оглашения рейтинга 100 самых стильных мужчин по версии журнала GQ на этот раз прошла в пентхаусе нового клубного дома на Патриарших прудах. В такое модное место гости надели все лучшее сразу, украсив вечер пестрым букетом уже совсем весенних образов. Разглядываем!

Самой яркой парой вечеринки стали Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самой яркой парой вечеринки стали Анна Седокова и Янис Тимма.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самой яркой парой вечеринки стали Анна Седокова и Янис Тимма. Певица и баскетболист без смущения целовались на камеры, хотя, казалось, для вау-эффекта было достаточно и откровенного декольте экс-«ВИА Гры». Как призналась певица, ее наряд стоит «очень дорого» - один только ремень, в котором пришлось делать дырку в домашних условиях, обошелся в 83 тысячи рублей.

Порадовала репортеров и звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава. Актриса дурачилась и кривлялась на камеры — мол, лучше уж буду страшненькой, лишь бы не банальный кадр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порадовала репортеров и звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава. Актриса дурачилась и кривлялась на камеры — мол, лучше уж буду страшненькой, лишь бы не банальный кадр.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порадовала репортеров и звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава. Актриса дурачилась и кривлялась на камеры — мол, лучше уж буду страшненькой, лишь бы не банальный кадр. Но даже самые нелепые гримасы Катю не испортили: в алой кожаной юбке и нарядных дизайнерских туфлях за 91 тысячу рублей она выглядела стильно и дерзко. Правда, сопровождал Варнаву не жених-танцор Константин Мякиньков, а коллега по «Comedy» Евгений Бороденко. Нет-нет, никакой романтикой там не пахнет: Бороденко, хоть ему и пытались приписать роман с Катей, на самом деле давно дружит с ней и ее женихом.

Валентин Юдашкин появился на вечере с дочерью Галиной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин Юдашкин появился на вечере с дочерью Галиной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин Юдашкин появился на вечере с дочерью Галиной. 56-летний модельер последние несколько лет борется с онкологией, но при этом выглядит так, словно победил не только болезнь, но и паспортный возраст.

В свои 43 Инна Маликова, ставшая в прошлом году бабушкой, даст фору и 25-летним девушкам, что она с удовольствием демонстрировала перед камерами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В свои 43 Инна Маликова, ставшая в прошлом году бабушкой, даст фору и 25-летним девушкам, что она с удовольствием демонстрировала перед камерами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна вечно молодая гостья, блиставшая на вечеринке — младшая сестра Дмитрия Маликова. В свои 43 Инна Маликова, ставшая в прошлом году бабушкой, даст фору и 25-летним девушкам, что она с удовольствием демонстрировала перед камерами.

Главной звездой вечера стал молодой режиссер Кантемир Балагов - открытие прошлогоднего Каннского фестиваля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главной звездой вечера стал молодой режиссер Кантемир Балагов - открытие прошлогоднего Каннского фестиваля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, среди гостей были замечены Елена Летучая, Марианна Максимовская с мужем, Юлия Барановская, певица Зиверт и другие знаменитости. Ну а главной звездой вечера стал молодой режиссер Кантемир Балагов - открытие прошлогоднего Каннского фестиваля. 28-летний Балагов в этом году стал №1 в списке самых стильных мужчин России, обойдя Федора Бондарчука, Филиппа Киркорова, Федора Смолова и еще многих конкурентов. Заветную статуэтку GQ режиссер получал, следуя званию, в модном «луке» от Гуччи (одни только кроссовки в этом образе стоят 57 тысяч рублей).

Елена Летучая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена ЛетучаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Марианна Максимовская с мужем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Марианна Максимовская с мужемФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Зиверт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Зиверт.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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