Кубок России по футболу перешел на групповой этап
Исполком РФС принял одну из самых заметных реформ российского футбола. Кубок России (второй, между прочим, по значимости футбольный трофей страны) со следующего сезона примет фантастические формы. В турнире появится групповой этап, а у топ-клубов будет облегченный режим. Все сделано для того, чтобы проводить больше матчей и зарабатывать больше денег.
Почему решили менять кубок
Кубок России – звучит гордо. Но особой популярностью турнир в последние годы не пользовался. Топ-клубы старались «слиться» на ранних стадиях, и нередко до решающих стадий доходили команды из ФНЛ и ПФЛ. В 2018 году получилось смешно: финале играли «Тосно» и курский «Авангард». И как только «Тосно» взял трофей, клуб тут же обанкротился и самораспустился.
Как будет сейчас
Формула очень запутанная. Но к основному этапу кубка подойдет 30 команд: 10 от ПФЛ, 10 от ФНЛ и 10 от Премьер-лиги. Из них составят 10 групп по 3 команды6 которые сыграют в один круг. 10 победителей групп выйдут в 1/8 финала. К ним там присоединятся 6 команда Премьер-лиги, игравшие осенью в еврокубках. А дальше по старой системе – на вылет.
Премиальные
Впервые в Кубке появятся приличные премиальные. РФС обещает 90 млн рублей. Согласно проекту распределят они следующим образом:
- по 200 тыс рублей клубам ПФЛ за каждую победу на отборочном этапе;
- по 1 млн рублей клубам ФНЛ и ПФЛ за участие в основном группового этапе;
- по 1 млн рублей за выход в 1/8, 1/4 и 1/2 финала
- 10 млн рублей финалисту
- 25 млн рублей победителю
Деньги хотят взять у спонсоров, а решающие матчи показывать на федеральных каналах бесплатно.
Зачем все это
В РФС уверены, что в России очень мало играют в футбол. И чтобы проводить больше матчей и придумана новая схема. На первом этапе клубы РПЛ будут играть только в гостях – это придумано для того, чтобы небольшие города могли увидеть хорошие команды. Ну и есть планы продать ТВ-права за приличные деньги российским каналам – Первому, ВГТРК, может быть семейству «Матч!». Пока, впрочем, конкретных предложений не было.
ИСТОЧНИК KP.RU