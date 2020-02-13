2020-02-13T17:05:13+03:00
Спорт

Кубок России по футболу перешел на групповой этап

Клубы разыграют трофей и 90 млн рублей по новой формуле
Константин ИВАНОВ
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Май 2019 года, игроки и главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на церемонии награждения победителя Кубка России. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССМай 2019 года, игроки и главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на церемонии награждения победителя Кубка России. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Исполком РФС принял одну из самых заметных реформ российского футбола. Кубок России (второй, между прочим, по значимости футбольный трофей страны) со следующего сезона примет фантастические формы. В турнире появится групповой этап, а у топ-клубов будет облегченный режим. Все сделано для того, чтобы проводить больше матчей и зарабатывать больше денег.

Почему решили менять кубок

Кубок России – звучит гордо. Но особой популярностью турнир в последние годы не пользовался. Топ-клубы старались «слиться» на ранних стадиях, и нередко до решающих стадий доходили команды из ФНЛ и ПФЛ. В 2018 году получилось смешно: финале играли «Тосно» и курский «Авангард». И как только «Тосно» взял трофей, клуб тут же обанкротился и самораспустился.

Как будет сейчас

Формула очень запутанная. Но к основному этапу кубка подойдет 30 команд: 10 от ПФЛ, 10 от ФНЛ и 10 от Премьер-лиги. Из них составят 10 групп по 3 команды6 которые сыграют в один круг. 10 победителей групп выйдут в 1/8 финала. К ним там присоединятся 6 команда Премьер-лиги, игравшие осенью в еврокубках. А дальше по старой системе – на вылет.

Премиальные

Впервые в Кубке появятся приличные премиальные. РФС обещает 90 млн рублей. Согласно проекту распределят они следующим образом:

- по 200 тыс рублей клубам ПФЛ за каждую победу на отборочном этапе;

- по 1 млн рублей клубам ФНЛ и ПФЛ за участие в основном группового этапе;

- по 1 млн рублей за выход в 1/8, 1/4 и 1/2 финала

- 10 млн рублей финалисту

- 25 млн рублей победителю

Деньги хотят взять у спонсоров, а решающие матчи показывать на федеральных каналах бесплатно.

Зачем все это

В РФС уверены, что в России очень мало играют в футбол. И чтобы проводить больше матчей и придумана новая схема. На первом этапе клубы РПЛ будут играть только в гостях – это придумано для того, чтобы небольшие города могли увидеть хорошие команды. Ну и есть планы продать ТВ-права за приличные деньги российским каналам – Первому, ВГТРК, может быть семейству «Матч!». Пока, впрочем, конкретных предложений не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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