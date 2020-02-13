2020-02-13T18:42:01+03:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, какие лекарства можно вернуть в аптеку

Есть несколько причин, по которым фармацевт должен обменять ваш товар или отдать деньги за него
Елена КОНОВА
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Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Мы привыкли, что товары, купленные в аптеке, обмену или возврату не подлежат, будь то капли от насморка, зубная щетка или крем. Но, как рассказали в Роспотребнадзоре, в некоторых случаях это правило не действует.

Например, вы купили таблетки, но заметили, что у них:

- Истек срок годности;

- На упаковке нет обязательной информации о товаре, в том числе и на русском языке;

- Серия и срок годности на упаковке и препарате не совпадает;

- Нет инструкции по применению;

- Описание препарата в инструкции не соответствует реальному виду лекарства по цвету, запаху, форме, размеру и другим показателям;

- Брак на упаковке (сколы, негерметичность, нечитаемое описание).

Также вам должны обменять товар в том случае, если фармацевт перепутал наименование, ошибся в дозировке или форме лекарства.

- Вы имеете право не только заменить товар на товар этой же марки, но еще и заменить препарат на товар другой марки с перерасчетом покупной цены, - заметили в Роспотребнадзоре.

А также вы можете отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной суммы. Еще варианты — потребовать уменьшения цены или устранения недостатков.

- Если же продавец отказывается принять обратно товар, который вы пришли сдать или обменять из-за вышеперечисленных недостатков, вам необходимо составить претензию в свободной форме в двух экземплярах, - рассказали в Роспотребнадзоре. - К ней приложить купленный в аптеке товар, чек, рецепт врача (при наличии), показания свидетелей (если они были). На одном из экземпляров сотрудник, который принимал претензию, должен поставить свою подпись с указанием ФИО и должности, дату и печать, если она есть. Другой экземпляр остается у вас. Если же он отказывается принимать претензию, направляйте ее по адресу аптеки почтой с уведомлением и описью вложения. Обратите внимание, что слово «замена» употребляется в претензии в отношении некачественного товара, а «обмен» - в отношении качественного.

Важно: если вышеперечисленных недостатков у товара нет, продавец имеет право не обменивать товар и не возвращать за него деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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