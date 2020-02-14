Юлия Ахмедова: Юмор может обидеть и даже развить комплексы

Юлия открыла свой стендап-клуб в центре Москвы, регулярно дает сольные концерты, а теперь еще и авторское шоу выпускает. Проект «Нам надо серьезно поговорить», который будет выходить на ТНТ, в определенной степени новаторский: ведущая разбирает отношения реальной пары, обшучивая их в своей фирменной стендап-манере. К Юлии приходит девушка, обрисовывает проблему, а потом идет с парнем на концерт, где Ахмедова уже со сцены застает провинившегося мужчину врасплох.

- Как и кому пришла идея сделать шоу такого формата?

- У меня есть два любимых жанра - стендап и реалити. Я очень люблю телеканал TLC, где делают реалити-шоу буквально из любой жизненной ситуации. И мне показалось, что было бы здорово объединить два этих родственных жанра - они действительно похожи тем, что и в одном, и в другом жанре речь идет о реальной жизни. Тем более что на российском ТВ такого еще никто не делал.

- На что чаще всего жалуются девушки, которые к вам обращаются?

- Пар много, и проблемы у всех свои. Но когда мы выбираем участников для шоу и мониторим их проблему, как правило, оказывается, что пар с такими трудностями не так уж и мало. Например, никогда не думали, что проблема «мой муж играет в компьютерные игры» очень популярна. А в итоге к нам с ней обратилось как минимум еще шесть девушек. Значит, надо брать, потому что это не единичный случай.

- Все участницы - настоящие «девушки с улицы» или есть среди них профессиональные актрисы?

- Фраза «девушки с улицы» звучит не очень привлекательно, но это девушки самые обычные, которые пишут нам на почту о своих проблемах. Потом мы выбираем из них самые интересные истории. Самое главное, что мне интересно делать этот проект только потому, что в нем принимают участие реальные люди. Когда выходишь выступать и не знаешь, какая реакция тебя ждет - уйдет этот мужчина или как-то психанет, - получаешь определенный кайф. Для меня это что-то новое. Я даже не рассматривала идею взять фиктивные пары. К тому же всех участников вы можете проверить по их страничкам в социальных сетях и понять, что они в течение многих лет выкладывают совместные фото.

- Как приход пары в ваш проект может повлиять на их отношения, если они уже «токсичные»?

- Я думаю, что серьезно - никак. Мы разбираем проблемы с участниками в шоу, потом находимся на связи с ними, и у многих положительные изменения в отношениях. Рассталась только одна пара, но они изначально находились на грани расставания, и участие в шоу для девушки было последним шансом донести свои слова до ее молодого человека. В основном к нам приходят пары, которые любят друг друга, у них счастливые отношения, но есть одно маленькое но. Но, которое бесит и раздражает женщину.

- Юмор может обижать, ранить или оскорбить человека?

- Нужно просто знать грань. Она у всех разная. Так же, как и чувство юмора у всех разное. Кто-то воспринимает жесткие шутки, а кто-то нет. Соответственно кто-то обижается, а кто-то нет. Юмор, безусловно, может обидеть, может даже развить какие-то комплексы.

- У вас есть комплексы, от которых хотелось бы избавиться?

- Сейчас уже нет. Я думаю, что в таком возрасте уже скорректированы все комплексы, к ним привык и не воспринимаешь их как что-то нездоровое.

- В Инстаграме вы нередко выкладываете фотоотчет о том, как занимаетесь серфингом, даже серф-школу открыли на Шри-Ланке...

- Серфинг для меня - это свобода. Мне нравится эта субкультура, нравятся серферы - добрые, открытые люди. И когда ты ловишь волну, то любые социальные границы стираются, разговариваешь со всеми на одном языке. А океан для меня - некое лекарство, он спасает меня от депрессии, смывает негативные эмоции.

ТНТ. «Нам надо серьезно поговорить». Сегодня, 20.00.