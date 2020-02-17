Почему в учебниках такие дурацкие задачи и зачем школьников мучить алгеброй

На вопросы в студии программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) отвечал директор Центра педагогического мастерства, разработчик заданий для ЕГЭ и ОГЭ Иван ЯЩЕНКО.

Стихи лучше ментальной арифметики

- Иван Валериевич, у меня ощущение, что обучение математике становится очень популярным. С чем это связано?

- Это правда. На днях у нас закончилась регистрация на математический праздник (это один из видов олимпиады), мы получили 18 тысяч заявок. Это только в Москве! Родители уверены: если ты хочешь быть успешным в ХХI веке, неплохо бы учить математику. Роботы и искусственный интеллект, которые, как нас пугают, вытеснят людей с рабочих мест, - все они будут служить интересам тех, кто чувствует себя в цифровом мире как рыба в воде. А если бы люди почаще задумывались над тем, сколько математиков среди фигурантов первой сотни «Форбс», вопрос «Зачем учить математику?» никто бы не задавал.

- Да это видно даже по тому, что сейчас очень популярны курсы ментальной математики (система обучения быстрому счету в уме. - Ред.).

- Это индикатор того, что математика популярна и интересна, потому что бизнес точно не будет заниматься тем, что никому не нужно. Но здесь хайп заменяет собой цель. Эти бизнесмены говорят родителю: у тебя ребенок не может перемножить два четырехзначных числа в уме. Хочешь, мы его научим? В детстве был такой образ: ребеночек встал на табуреточку и прочитал стишок. А тут он, стоя на стульчике, будет числа перемножать. В чем разница? Стихи надо учить, это развивает память, а заодно и культуру ребенка. Но перемножение пятизначных чисел никакого отношения к математическому образованию не имеет. Конечно, это лучше, чем играть в тупые компьютерные игры. Но разумнее решать интересные логические задачи, это учит мыслить.

Иван ЯЩЕНКО.Фото: Евгения ГУСЕВА

Великим Колумба сделала ошибка в расчетах

- В соцсетях, на родительских форумах часто с возмущением обсуждают задачи из экзотических учебников вроде этой: «Допустим, твой лучший друг дал тебе 9 раз по шее, а ты ему только 3 раза. Сколько еще раз ты должен по шее своему лучшему другу, чтобы восторжествовала справедливость?»

- Мы можем посмеяться, процитировать «Вредные советы» Остера, но я считаю, что такие задачи не нужны. Интерес к математике надо разжигать другими способами. Есть, например, замечательный учебник геометрии, который только что вышел у нас в рамках совместного проекта Центра педагогического мастерства и «Просвещения». Там изучение геометрии неразрывно связано с историей или с какими-то современными вещами. Вы, например, знаете, что Колумб открыл Америку благодаря математической ошибке? Когда планировалась экспедиция Колумба, необходимо было подсчитать, сколько ему плыть. Для этого нужен был радиус Земли и длина экватора. Древнегреческий математик Эратосфен вычислил радиус нашей планеты с точностью до нескольких десятков километров. Но испанцы не поверили расчетам древних, пересчитали и ошиблись в 4 раза! Если бы у них было правильное решение, то экспедиция бы не состоялась - кораблям Колумба не хватало запаса автономного хода. Но они поплыли, ошибочно полагая, что до Индии рукой подать. И Колумб, доплыв до Америки, пребывал в святой уверенности, что это Индия, так как именно здесь она и должна была быть по его расчетам.

Вокруг огромное количество задач. Например, многие из нас ежедневно пользуются навигатором, системой GPS. А там очень сложная математика. Говорят, что компьютеры и смартфоны облегчают жизнь человеку. На самом деле они предъявляют большие требования, в том числе к логическому мышлению.

- Что делать, когда учителя не принимают ребенка, который решает задачу нестандартно?

- К большому сожалению, очень многие педагоги мыслят и учат шаблоном. Они даже не читают решение, если оно не совпадает с их образцом. Это просто катастрофа. Потому что особенно с текстовыми задачами важно, чтобы ребенок искал свой путь решения. С моей точки зрения, даже ошибка ученика, но сделанная самостоятельно, это очень важный шаг в обучении. Мы делали измерения и выяснили, что дети, которые сначала ошиблись, а потом разобрались и выполнили задачу правильно, через год-два эти упражнения в среднем решают лучше, чем ребята, которые сделали ее сразу правильно по алгоритму.

Почему в учебниках такие дурацкие задачи и зачем школьников мучить алгеброй.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Зачем нам бассейн с трубами?

- То есть классические «две трубы наполняют бассейн» все же лучше веселых задач, вы считаете?

- С трубами и бассейном - это классическая задача на развитие мышления. Еще такой же пример: кто-то греб на плоту, уронил предмет в воду, и он поплыл обратно... Для чего нужны такие задачи? Часто ли мы плаваем на плотах или наполняем бассейны? Здесь отрабатывается важный навык прочитать текст, вычленить абстрактную математическую суть - то есть понять, каким математическим действием ее описать. А потом остается решить и получить ответ.

- Вот, значит, почему у нас такие абстрактные задачи, что многие взрослые уверены: зачем бедных детей грузят этой абстракцией, которая им в жизни не пригодится?!

- А вот поэтому мы стараемся вставлять в экзаменационные задания практические задачи. Например, дано: дачный участок 6 соток, на нем какие-то постройки, надо вычислить площадь и посчитать метраж проводов, чтобы электричество провести. Или рассчитать количество плитки, чтобы замостить дорожку. Была еще такая задача в ОГЭ: ты выбираешь, какое тебе поставить отопление в дом - газовое или электрическое. Даны параметры дома, а далее ты считаешь: установка газового оборудования стоит дороже, но зато газ гораздо дешевле. При этом можно увидеть, что за два года окупается установка. Абсолютно реальная задача! Учителя на нас ругались, что мы им такое подсовываем. Нам писали письма: вы дали в экзамен по математике задачу, где страница текста. Дети не могут через нее продраться. Я говорю: так это реальное описание ситуации! А родители поумнее говорят: наконец-то подростки в школе учатся делать то, что пригодится потом в реальной жизни.