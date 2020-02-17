2020-02-16T22:53:12+03:00
Общество

Почему в учебниках такие дурацкие задачи и зачем школьников мучить алгеброй

Об этом и не только рассказал педагог и популяризатор науки Иван Ященко
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ
Поделиться:
Пусть иногда над скучными задачками и хочется заснуть, зато они развивают мышление и готовят к взрослой жизни.Пусть иногда над скучными задачками и хочется заснуть, зато они развивают мышление и готовят к взрослой жизни.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На вопросы в студии программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) отвечал директор Центра педагогического мастерства, разработчик заданий для ЕГЭ и ОГЭ Иван ЯЩЕНКО.

Стихи лучше ментальной арифметики

- Иван Валериевич, у меня ощущение, что обучение математике становится очень популярным. С чем это связано?

- Это правда. На днях у нас закончилась регистрация на математический праздник (это один из видов олимпиады), мы получили 18 тысяч заявок. Это только в Москве! Родители уверены: если ты хочешь быть успешным в ХХI веке, неплохо бы учить математику. Роботы и искусственный интеллект, которые, как нас пугают, вытеснят людей с рабочих мест, - все они будут служить интересам тех, кто чувствует себя в цифровом мире как рыба в воде. А если бы люди почаще задумывались над тем, сколько математиков среди фигурантов первой сотни «Форбс», вопрос «Зачем учить математику?» никто бы не задавал.

- Да это видно даже по тому, что сейчас очень популярны курсы ментальной математики (система обучения быстрому счету в уме. - Ред.).

- Это индикатор того, что математика популярна и интересна, потому что бизнес точно не будет заниматься тем, что никому не нужно. Но здесь хайп заменяет собой цель. Эти бизнесмены говорят родителю: у тебя ребенок не может перемножить два четырехзначных числа в уме. Хочешь, мы его научим? В детстве был такой образ: ребеночек встал на табуреточку и прочитал стишок. А тут он, стоя на стульчике, будет числа перемножать. В чем разница? Стихи надо учить, это развивает память, а заодно и культуру ребенка. Но перемножение пятизначных чисел никакого отношения к математическому образованию не имеет. Конечно, это лучше, чем играть в тупые компьютерные игры. Но разумнее решать интересные логические задачи, это учит мыслить.

Иван ЯЩЕНКО. Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван ЯЩЕНКО.Фото: Евгения ГУСЕВА

Великим Колумба сделала ошибка в расчетах

- В соцсетях, на родительских форумах часто с возмущением обсуждают задачи из экзотических учебников вроде этой: «Допустим, твой лучший друг дал тебе 9 раз по шее, а ты ему только 3 раза. Сколько еще раз ты должен по шее своему лучшему другу, чтобы восторжествовала справедливость?»

- Мы можем посмеяться, процитировать «Вредные советы» Остера, но я считаю, что такие задачи не нужны. Интерес к математике надо разжигать другими способами. Есть, например, замечательный учебник геометрии, который только что вышел у нас в рамках совместного проекта Центра педагогического мастерства и «Просвещения». Там изучение геометрии неразрывно связано с историей или с какими-то современными вещами. Вы, например, знаете, что Колумб открыл Америку благодаря математической ошибке? Когда планировалась экспедиция Колумба, необходимо было подсчитать, сколько ему плыть. Для этого нужен был радиус Земли и длина экватора. Древнегреческий математик Эратосфен вычислил радиус нашей планеты с точностью до нескольких десятков километров. Но испанцы не поверили расчетам древних, пересчитали и ошиблись в 4 раза! Если бы у них было правильное решение, то экспедиция бы не состоялась - кораблям Колумба не хватало запаса автономного хода. Но они поплыли, ошибочно полагая, что до Индии рукой подать. И Колумб, доплыв до Америки, пребывал в святой уверенности, что это Индия, так как именно здесь она и должна была быть по его расчетам.

Вокруг огромное количество задач. Например, многие из нас ежедневно пользуются навигатором, системой GPS. А там очень сложная математика. Говорят, что компьютеры и смартфоны облегчают жизнь человеку. На самом деле они предъявляют большие требования, в том числе к логическому мышлению.

- Что делать, когда учителя не принимают ребенка, который решает задачу нестандартно?

- К большому сожалению, очень многие педагоги мыслят и учат шаблоном. Они даже не читают решение, если оно не совпадает с их образцом. Это просто катастрофа. Потому что особенно с текстовыми задачами важно, чтобы ребенок искал свой путь решения. С моей точки зрения, даже ошибка ученика, но сделанная самостоятельно, это очень важный шаг в обучении. Мы делали измерения и выяснили, что дети, которые сначала ошиблись, а потом разобрались и выполнили задачу правильно, через год-два эти упражнения в среднем решают лучше, чем ребята, которые сделали ее сразу правильно по алгоритму.

Почему в учебниках такие дурацкие задачи и зачем школьников мучить алгеброй. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Почему в учебниках такие дурацкие задачи и зачем школьников мучить алгеброй.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Зачем нам бассейн с трубами?

- То есть классические «две трубы наполняют бассейн» все же лучше веселых задач, вы считаете?

- С трубами и бассейном - это классическая задача на развитие мышления. Еще такой же пример: кто-то греб на плоту, уронил предмет в воду, и он поплыл обратно... Для чего нужны такие задачи? Часто ли мы плаваем на плотах или наполняем бассейны? Здесь отрабатывается важный навык прочитать текст, вычленить абстрактную математическую суть - то есть понять, каким математическим действием ее описать. А потом остается решить и получить ответ.

- Вот, значит, почему у нас такие абстрактные задачи, что многие взрослые уверены: зачем бедных детей грузят этой абстракцией, которая им в жизни не пригодится?!

- А вот поэтому мы стараемся вставлять в экзаменационные задания практические задачи. Например, дано: дачный участок 6 соток, на нем какие-то постройки, надо вычислить площадь и посчитать метраж проводов, чтобы электричество провести. Или рассчитать количество плитки, чтобы замостить дорожку. Была еще такая задача в ОГЭ: ты выбираешь, какое тебе поставить отопление в дом - газовое или электрическое. Даны параметры дома, а далее ты считаешь: установка газового оборудования стоит дороже, но зато газ гораздо дешевле. При этом можно увидеть, что за два года окупается установка. Абсолютно реальная задача! Учителя на нас ругались, что мы им такое подсовываем. Нам писали письма: вы дали в экзамен по математике задачу, где страница текста. Дети не могут через нее продраться. Я говорю: так это реальное описание ситуации! А родители поумнее говорят: наконец-то подростки в школе учатся делать то, что пригодится потом в реальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»
На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой
Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии
В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов
"Можно мужчин как-нибудь назвать?": Захарова раскритиковала слова протоиерея о гражданских женах
"Ничего не опасаюсь, кроме морозов": Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Российскому послу в Турции пригрозили "возвести небоскребы из черепов ваших военных"
Врачи рассказали, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Не смог сдержать слез: Элтон Джон извинился перед фанатами за прерванный концерт из-за пневмонии
Трое россиян вылетели на родину с лайнера Westerdam в Камбодже
В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса
В России появился новый миллиардер: Николай Сторонский заработал состояние на финтех-стартапе
Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"
"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой
"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента
"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти
В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин
По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело
Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах