2020-02-14T10:35:48+03:00
Общество

Новая мостовая переправа позволит населению круглогодично иметь связь с «большой землей»

О мосте через реку Лену большинство жителей Якутии мечтает уже много лет, ведь это позволит местному населению не прерывать связь с «большой землей» в течение всего года. И кажется, эта мечта скоро воплотится в реальность
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-службы "ВИС"Фото: пресс-службы "ВИС"
Изменить размер текста:

В Москве, 13 февраля правительство Якутии подписало концессионное соглашение по мосту через реку Лена с Консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС». Подписи под документами поставили министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов. В церемонии приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, мост через Лену – вековая мечта якутян. Он не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры России - обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, огромных территорий, рассеченных великой рекой от Байкала до Ледовитого Океана.

«Ленский мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе – это основной элемент будущей трассы Иркутск - Магадан», - подытожил Айсен Николаев.

Что будет из себя представлять новый проект? По предварительным оценкам общая протяжённость трёхпилонного вантового моста составит более 3 км, а протяжённость подходов – около 11 км. Он будет двухполосным. Похожие мосты уже существуют в России – через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке. Уникальность Ленскому мосту придают особые условия строительства – критически низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

С инициативой реализовать такой масштабный инфраструктурный проект в Правительство Якутии в декабре 2019 года обратилась ООО «Восьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»).

"Дочка" "Ростеха" - "РТ-Развитие бизнеса" - и "Группа ВИС" в декабре 2019 года создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для реализации проекта строительства и эксплуатации моста через Лену. "Национальная инфраструктурная компания" вошла в субхолдинг ВИС по управлению транспортными концессиями. Она является управляющей компанией для ООО "Восьмая концессионная компания".

Этот консорциум и победил в конкурсе на финансирование и строительство объекта. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.

Компания-концессионер реализует проект на всём жизненном цикле: от проектирования до строительства и эксплуатации моста. Точный размер капитальных затрат будет определён по итогам проектирования и прохождения Федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд руб. Жизненный цикл проекта – 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. Проект разделён на этапы таким образом, чтобы работы подготовительного периода можно было начать на 6 месяцев раньше планируемого срока, выделяя его в отдельный этап строительства, до прохождения госэкспертизы проекта самого мостового перехода.

Как подчеркнул в своем выступлении председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров, работа стартует с сегодняшнего дня, так как сроки для такого амбициозного проекта сжатые. Уже создана межведомственная рабочая группа, разработана пошаговая дорожная карта. На место строительства оперативно перебазируются специалисты и техника для начала изыскательских работ «со льда». Заказаны космические снимки участков трассировки, после завершения инженерных изысканий будет разработан детальный топографический план. Строительство будет вестись с применением современных технологических решений, включая BIM-технологии.

Отметим, что за последние 40 лет вопрос о необходимости моста через Лену не раз поднимался на государственном уровне. Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между Восточной и Западной частью Якутии 80% её населения не имеет связи с «большой землёй» 5 – 6 месяцев в году. Новая мостовая переправа позволит сократить затраты на обеспечение «северного завоза» более чем на 4 млрд рублей в год и придёт на смену небезопасным зимникам и переполненным паромам, которые работают на реке летом. Планируется, что с запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год. Совокупный положительный эффект на рост ВРП республики может составить до 3% ежегодно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: Вана Юньбиня от коронавируса мы вылечили. Но в аптеках пропали маски, а поставщики резко задирают цены...
Наш обозреватель Александр Гамов предложил главе региона опубликовать в "Комсомолке" фамилии нерадивых поставщиков и названия их фирм
Илья подался в волонтеры, Геля играет на гитаре: как живут современные Ромео и Джульетта, которых искали три месяца
В День всех влюбленных «Комсомолка» вспомнила самарца Илью Любаса и Ангелину Щербик из Турции, за путешествиями которых следили сразу несколько стран
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ИГ* 25 млн рублей
СК запросил у Канады материалы по переводчику зондеркоманды, причастному к уничтожению Ейского детдома в 1942 году
Охрану посольства России в Турции усилили из-за поступающих послу угроз
Госиспытания российской перспективной торпеды завершены
Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова одному из московских университетов
В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку
Зарегистрирована созданная в Новосибирске тест-система для выявления коронавируса
Минпромторг не видит причин для запрета посылок из Китая
Появилось видео отражения ракетной атаки по Дамаску
Бэнкси нарисовал новое граффити, посвящённое Дню святого Валентина
Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена
Белый дом: Трампа не беспокоят жалобы генпрокурора США на его твиты
Топ-менеджер "Нафтогаза" через суд требует премию за победу над "Газпромом"