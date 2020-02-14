Новая мостовая переправа позволит населению круглогодично иметь связь с «большой землей»

В Москве, 13 февраля правительство Якутии подписало концессионное соглашение по мосту через реку Лена с Консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС». Подписи под документами поставили министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов. В церемонии приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, мост через Лену – вековая мечта якутян. Он не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры России - обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, огромных территорий, рассеченных великой рекой от Байкала до Ледовитого Океана.

«Ленский мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе – это основной элемент будущей трассы Иркутск - Магадан», - подытожил Айсен Николаев.

Что будет из себя представлять новый проект? По предварительным оценкам общая протяжённость трёхпилонного вантового моста составит более 3 км, а протяжённость подходов – около 11 км. Он будет двухполосным. Похожие мосты уже существуют в России – через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке. Уникальность Ленскому мосту придают особые условия строительства – критически низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

С инициативой реализовать такой масштабный инфраструктурный проект в Правительство Якутии в декабре 2019 года обратилась ООО «Восьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»).

"Дочка" "Ростеха" - "РТ-Развитие бизнеса" - и "Группа ВИС" в декабре 2019 года создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для реализации проекта строительства и эксплуатации моста через Лену. "Национальная инфраструктурная компания" вошла в субхолдинг ВИС по управлению транспортными концессиями. Она является управляющей компанией для ООО "Восьмая концессионная компания".

Этот консорциум и победил в конкурсе на финансирование и строительство объекта. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.

Компания-концессионер реализует проект на всём жизненном цикле: от проектирования до строительства и эксплуатации моста. Точный размер капитальных затрат будет определён по итогам проектирования и прохождения Федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд руб. Жизненный цикл проекта – 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. Проект разделён на этапы таким образом, чтобы работы подготовительного периода можно было начать на 6 месяцев раньше планируемого срока, выделяя его в отдельный этап строительства, до прохождения госэкспертизы проекта самого мостового перехода.

Как подчеркнул в своем выступлении председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров, работа стартует с сегодняшнего дня, так как сроки для такого амбициозного проекта сжатые. Уже создана межведомственная рабочая группа, разработана пошаговая дорожная карта. На место строительства оперативно перебазируются специалисты и техника для начала изыскательских работ «со льда». Заказаны космические снимки участков трассировки, после завершения инженерных изысканий будет разработан детальный топографический план. Строительство будет вестись с применением современных технологических решений, включая BIM-технологии.

Отметим, что за последние 40 лет вопрос о необходимости моста через Лену не раз поднимался на государственном уровне. Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между Восточной и Западной частью Якутии 80% её населения не имеет связи с «большой землёй» 5 – 6 месяцев в году. Новая мостовая переправа позволит сократить затраты на обеспечение «северного завоза» более чем на 4 млрд рублей в год и придёт на смену небезопасным зимникам и переполненным паромам, которые работают на реке летом. Планируется, что с запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год. Совокупный положительный эффект на рост ВРП республики может составить до 3% ежегодно.