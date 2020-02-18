2020-02-18T16:44:21+03:00
Спорт

Теннисистка, родившая трех детей, вернулась на корт

Женщина 8 лет не выходила играть
Сергей КИРИЛЛОВ
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Ким летом исполнится уже 37 летКим летом исполнится уже 37 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В мире тенниса произошла сенсация. На корт после 8-летнего перерыва вышла экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс.

И дело даже не в том, что Ким летом исполнится уже 37 лет, а в том, что она сейчас выступает в статусе трехкратной мамы. У Клийстерс и её мужа Брайана Линча есть дочь Джаду и два сына - Джек Леон и Блэйк Ричард.

Возвращения на корт после родов в нынешнем большом спорте уже не редкость. Но вот, чтобы теннисистка брала в руки ракетку после рождения третьего ребенка — такого не бывало никогда! Здесь, пожалуй, можно вспомнить лишь экс-первую ракетку мира Линдсей Девенпорт, которая возвращалась на корт после рождения второго ребенка, но после третьего окончательно завершила карьеру.

Поступком Ким восхитилась даже великая Серена Уильямс, которая тоже прерывала карьеру из-за рождения ребенка. Американка вспомнила, как они сражались в Клийстерс еше в 14-летнем возрасте: «Я очень горжусь Клийстерс, она меня вдохновляет», - заявила американка.

Очень рада подобной реинкарнации и победительница недавнего Australian Open Софья Кенин. Амерканка русского происхождения недавно вспоминала, как Клийстерс водила ее в подтрибунное помещение знакомить с Энди Роддиком, когда ей было 6 лет.

Свой первый матч против финалистки недавнего Australian Open Гарбинье Мугурусы Ким Клийстерс проиграла (2:6; 6:7), но испанке пришлось попотеть во втором сете. Все отметили, что Ким не растеряла свою технику, и если наберет форму, то может вернуться в элиту мирового тенниса.

Сама четырехкратная победительница турниров Большого шлема считает возвращение вызовом самой себе.

- У меня есть ожидания, но они не связаны с результатами или рейтингом, они больше связаны лично со мной. Я чувствую, что хочу играть. Это и есть цель, которой я пытаюсь добиться. У меня есть ощущения во время тренировки: «Вот так я хочу играть». Посмотрим, смогу ли я это сделать. Уверена, это займет время, - приводит слова Клийстерс tennis.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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