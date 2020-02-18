2020-02-18T19:24:12+03:00
Общество

Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных

Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Игорь ЯКУНИН
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Владимир УражевскийВладимир УражевскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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- Если в России 11 миллионов человек в интернете смотрят фильм про то, что происходит со СПИДом — но дальше все-равно ничего не меняется, то про какую проблему надо снять фильм, и сколько людей должны его увидеть, чтобы что-то изменилось?

- Про каждую большую проблему надо снимать фильмы. И не тратить эфирное время больших каналов на проблемы, которые нас не касаются впрямую.

- Вы имеете ввиду многочисленные шоу, где главная тема — проблемы у ближайших соседей?

- Я часто бываю за границей и знаком с телевидением Великобритании, США, Германии. Там много и интересно рассказывают про своих жителей. Про то как растят пшеницу и виноград, делают трактора и самолеты, воспитывают детей и развивают свою науку. А у нас рассказывают немыслимые истории про Африку - кстати, и я грешен: сам как раз на одном из центральных каналов именно сегодня рассказываю про возникновение СПИДа на Черном континенте...

- Но ведь все решает рейтинг и привлеченная реклама. А нет рекламы - нет денег на просветительские, научно-популярные программы, разве не так?

- Да, понятно, что многие рекламодатели не хотят тратить деньги, вкладываясь в недостаточно рейтинговые передачи. Конечно, у нас очень большой выбор каналов - и все они должны как-то выживать. Но есть государственная программа поддержки телевещания — мы платим налоги на то, чтобы было качественное ТВ. А вот когда люди смотрят ТВ и впадают в депрессию, не улыбаются — разве обществу, государству от этого хорошо?

- Улыбок на наших улицах точно меньше, чем на улицах большинства европейских городов, оно вряд ли только телекартинка виновата...

- Да, на наших улицах люди не такие веселые, как в других странах. Нам недостаточно показывают успешных людей, которые созидают что-то конкретное каждый день - и за счет этого добились успеха.

- Что касается вашей темы - про собак и кошек у нас снимают, кажется, немало?

- Надо снимать о защите животных. Любое общество определяется по тому, как оно защищает слабых. Когда мы видим бездомную собаку, которую пинают и никто ее не кормит — дети, смотря на такое изо дня в день, в итоге вырастают черствыми.

- Это в нездоровом обществе?

- Надо снимать такие сюжеты, такие фильмы, чтобы давать понять - в развитой стране не может быть бездомных животных. А у нас выделяют миллиарды на одобренное законом убийство животных. В приютах бездомные животные как себя чувствуют?

- По разному, наверное...

- В развитых странах старикам выделяют пособия на содержание животных. 16 млрд рублей, которые у нас выделены из бюджета на работу с бездомными животными, можно было бы отдать пенсионерам, которые бы и сами выживали, и спасали бы животных из приютов.

- То есть деньги выделять— не на стерилизацию и на содержание приютов, а на поддержку пенсионеров, которых взять животных?

- Необходимо показывать полезный опыт — как надо делать так, чтобы коты и собаки из приютов жили не в клетках, а на коленях у новых пожилых хозяев. И чтобы и те, и другие были бы счастливы. А у нас только надергают из Ютюба, как котика или собачку чешут за ухом - и получат свои тысячу лайков.

За фильм про ВИЧ в Росси Дудя нужно наградить. Реплика Мардана.Фильм Юрия Дудя ВИЧ в России эпидемия, про которую не говорят за несколько дней посмотрели более 12 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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