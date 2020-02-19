2020-02-19T14:14:13+03:00
Экономика

Роструд разъяснил, как сделать предпраздничную пятницу выходным

На все воля работодателя, если у него есть и желание за это заплатить
Елена ОДИНЦОВА
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В этом году предпраздничные пятницы и в феврале, и в марте будут полноценными рабочими днями.В этом году предпраздничные пятницы и в феврале, и в марте будут полноценными рабочими днями.Фото: EAST NEWS
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В этом году и в феврале, и в марте будут длинные выходные — по три дня и в честь «мужского», и в честь «женского» праздников. Что конечно, хорошо. Но часто возникает желание сделать эти праздники еще более длинными. Например, чтобы куда-то уехать. В Роструде разъяснили возникающие в связи с этим вопросы.

1. Почему предпраздничные пятницы не будут «короткими».

Многие привыкли, что последний рабочий день перед длинными праздниками бывает укороченным. И соответственно строят планы и берут билеты. Нынче, однако, предпраздничные пятницы и в феврале, и в марте будут полноценными рабочими днями. Как объясняют в Роструде, сокращается рабочий день только в том случае, если следующий день — праздничный. А 22 февраля и 7 марта — обычные субботы. Праздничные же дни 23 февраля и 8 марта приходятся на воскресенья. Поэтому, увы, в весенние пятницы — работаем до победного.

2. Кто заплатит за лишний выходной.

Некоторые работодатели готовы отпустить работников отдыхать на день раньше. Зачастую из вполне практических соображений: за получившиеся «каникулы» люди отдохнут, съездят, куда хотели — дольше не будут проситься в отпуск. Но тут есть каверзный момент.

- Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня, - пояснили в Роструде.

Разрешить проблему можно так. Работодатель издает приказ о дополнительном выходном дне — и там должна быть строчка, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

При этом надо понимать, что предоставлять такой дополнительный оплачиваемый выходной начальство вовсе не обязано. Если очень надо уехать пораньше, а пятница все же рабочая, можно попросить день в счет отпуска. Только нужно не забыть написать заявление об этом за две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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