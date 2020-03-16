Отличная потенция в любом возрасте

Потенция – это самая волнующая тема для всех мужчин. И это при том, что причинами проблем с потенцией могут быть самые разные факторы. Важность полноценной сексуальной жизни мотивирует к поиску решений для укрепления и восстановления мужской силы. В этой статье вы узнаете, как космические технологии помогают сохранить мужское здоровье и обеспечить стойкую эрекцию без использования таблеток и химии.

Начиная с 30-40 летнего возраста, у большинства мужчин в организме начинают возникать застойные процессы, проблемы с сосудами и простатой, а к 50 годам проблемы с простатой могут перейти в хроническую форму. Основная причина простатита (воспаления предстательной железы) - в застое крови и распространении инфекции. Малоподвижный сидячий образ жизни, проблемы с мочеполовой системой, нерегулярная половая жизнь, даже неправильное питание и переохлаждение - все это увеличивает риск появления проблем с простатой. В следствие длительных воспалительных процессов в простате происходит атрофия тканей, снижается уровень тестостерона, происходят другие негативные последствия, которые приводят к проблемам с потенцией.

Космические технологии вернут отличную потенцию

Космическая медицина принесла миру и нашим мужчинам инновационный способ решения проблем с потенцией у мужчин любого возраста. Способ не имеет аналогов! В состоянии невесомости у космонавтов образуются застои и тромбы, от этого страдает не только сосудистая система, но и потенция. Учеными Центрального НИИ авиационной и космической медицины СССР специально для восстановления мужского здоровья космонавтов был разработан лечебный костюм «Чибис». Его принцип действия был основан на методе вакуумной терапии, который обеспечивал сильнейший приток «свежей» крови в область малого таза, гарантируя полное возвращение потенции, даже после длительных полетов. Эта технология уникальна и она не имеет аналогов!

«Помимо улучшения эрекции уже после первого применения, СОЮЗ-АПОЛЛОН помогает в лечении простатита, нарушения мочеиспускания и других заболеваний мочеполовой системы. Это просто, приятно и эффективно!»

Взяв на вооружение этот же принцип, был разработан уникальный прибор СОЮЗ-АПОЛЛОН. Но его создатели пошли дальше! Они модернизировали громоздкий лечебный костюм в простой, понятный и компактный аппарат для домашнего применения. Кроме этого, усовершенствовали его конструкцию, соединив в одном приборе два физиотерапевтических фактора: импульсный вакуум и переменное магнитное поле. Тем самым в разы усилив его эффективность!

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Как использовать СОЮЗ-АПОЛЛОН

СОЮЗ-АПОЛЛОН прост в применении и не требует никаких дополнительных условий и специальных знаний. Внутри его корпуса расположен микрокомпьютер, с помощью которого настраиваются режимы воздействия. После индивидуальной настройки режима создается необходимый вакуум и электромагнитное излучение.

Для первого использования советуем выбирать самый слабый режим, чтобы оценить свои личные ощущения от процедуры, и только после этого можно постепенно наращивать мощность, время воздействия, и таким образом добиться максимального эффекта!

И да - эффект будет уже после первого применения. Но мы все-таки рекомендуем использовать прибор курсами. Минимальный курс для получения великолепного результат составляет 2 недели. Но длительность лечения, например, при простатите, может быть и дольше при соответствующей рекомендации врача. При эректильной дисфункции рекомендуется использовать курс по 5-10 дней каждые 3 месяца.

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Принцип работы СОЮЗ-АПОЛЛОНА

Как уже говорилось выше, принцип работы прибора СОЮЗ-АПОЛЛОН основан на совмещении магнитотерапии с аутогемотерапевтическим методом, при котором на ткани воздействует индуцированное магнитное поле и создается локальное импульсное понижение давления (вакуум). Такое комплексное воздействие не только восстанавливает потенцию, но и улучшает кровообращение в тканях мочеполовой системы. А это помогает справиться с простатитом и застойными явлениями в области малого таза и комплексно восстановить мужское здоровье.

Мнение эксперта о СОЮЗ-АПОЛЛОНЕ

Александр Эдигер, эксперт по медицинской технике:

«Результат применения прибора СОЮЗ-АПОЛЛОН – это ЭРЕКЦИЯ МЕЧТЫ!»

За счет уникальной комбинированной терапии прибора СОЮЗ-АПОЛЛОН происходит оздоровление и омоложение всего мужского организма! Поэтому, помимо улучшения эрекции, аппарат помогает в лечении простатита, аденомы, нарушении мочеиспускания и других заболеваний мочеполовой системы, а также стимулирует выработку гормона тестостерона, отвечающего за либидо. Все те, кто уже испытал СОЮЗ-АПОЛЛОН, отмечают не столько стойкую эрекцию, что ощутимо улучшает качество секса, но и значительное возрастание сексуального желания.

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Мнение мужчин о СОЮЗ-АПОЛЛОНЕ

«Союз-Аполлон - это фантастика! Уже после первого сеанса был реальный результат – все стойко и долго. Секс – фантастический! А после 10 процедур я просто вернулся в свою студенческую юность… Все как в общаге в 18 лет. И еще один момент, мужики, у меня даже размер увеличился!»

Таким образом, независимо от возраста и состояния здоровья, СОЮЗ-АПОЛЛОН подарит Вам уверенность в себе и своих возможностях, а также стабильную эрекцию и длительные половые акты без преждевременной эякуляции. Вы сами сможете контролировать количество и продолжительность секса. Результат будет ощутим уже после 1-го применения. При этом Вам не придется никуда ходить, применять неприятный массаж простаты и пить лекарства. С прибором СОЮЗ-АПОЛЛОН все процедуры Вы делаете дома. Это просто, приятно и эффективно! Прибор СОЮЗ-АПОЛЛОН прошел все клинические испытания, имеет государственную регистрацию и сертификат соответствия стандартам на медицинскую технику.

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