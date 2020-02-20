2020-02-20T01:14:11+03:00
Экономика

Большинство россиян достигают пика зарплат к 35 годам

По сравнению с Западом в нашей стране очень низко ценятся опытные сотрудники
Дмитрий КОЗУРОВ
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Средний россиянин никогда не будет получать больше, чем ему платят в 30 - 34 годаСредний россиянин никогда не будет получать больше, чем ему платят в 30 - 34 годаФото: Shutterstock
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РАНО УПИРАЕМСЯ В ПОТОЛОК

По логике вещей, чем старше человек, тем больше у него опыта и знаний, а значит, его труд ценится больше. Но это в идеале. В реальной жизни же все совсем не так, особенно у нас. Ученые из Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон и Дарья Зинченко сопоставили, как зависит зарплата от возраста человека. Получившаяся картина далека от идеальной модели.

Средний россиянин никогда не будет получать больше, чем ему платят в 30 - 34 года. Именно в этом возрасте мы упираемся в потолок зарплат, и дальше доходы только падают. Чем ближе старость, тем быстрее тает получка, а к выходу на пенсию оказывается потеряна практически вся «доплата» за опыт. Если человек продолжает работать до 70 лет, он получает примерно столько же, сколько 20-летние, только устроившиеся на работу.

- К сожалению, в нашей стране возраст с точки зрения работодателя - это недостаток. Считается, что старый человек - плохой работник, - констатирует директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - И за этим есть некоторые рациональные основания. У нас люди просто быстрее изнашиваются. Сказывается и не очень хорошая медицина, и проблемы с экологией, и далекий от здорового образ жизни многих.

Высшее образование тоже не гарантирует обеспеченной старости. Правда, здесь пик заработка отодвигается ближе к 50-летию, зато потом наступает очень резкий спад. К 65 годам зарплата больше, чем по молодости, но совсем ненамного.

«ДА КУДА ОНИ ДЕНУТСЯ!»

- Феномен сокращения зарплаты опытных сотрудников впервые возник в 90-е годы. Когда производство переходило на рыночную модель, приходилось туго. Многие заводы простаивали, где-то не было заказов на полную загрузку, - вспоминает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - И тогда перед красными директорами встал вопрос: как сохранить сотрудников? Можно было уволить часть или понизить зарплату всем. Как правило, выбирали второй вариант. Особенно это коснулось людей старшего поколения, им просто в новой реальности некуда было идти.

«Да куда они денутся!» - так, похоже, рассуждают многие руководители и сегодня. Человек в возрасте за 40, а тем более за 50 уже, как правило, обзавелся семьей и пустил корни. Менять работу в этом возрасте тяжело и психологически (зря, что ли, столько лет горбатился), и в чисто бытовом плане. А уж на переезд в другой регион и вовсе решаются единицы.

Работодатели об этом эффекте насиженного места прекрасно знают - и цинично им пользуются. Взять хотя бы 15 миллионов бюджетников. Тут логика такая: человеку нужно быстро повышать зарплату, чтобы он не ушел в коммерческие структуры.

- Рынок труда в стране не развивается, количество рабочих мест сокращается, - говорит Сафонов. - А на кого проще давить? Конечно, на того, кто уже 15 - 20 лет отработал, он не хлопнет дверью, если ему немного понизить зарплату.

Как с возрастом меняется заработок в России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как с возрастом меняется заработок в России.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА НЕ РАБОТАЮТ

Но кто-то ведь выбивается в начальники, и их заработки растут по мере продвижения по карьерной лестнице. Может, переломить тенденцию помогут заветы Владимира Ильича - учиться, учиться и еще раз учиться. Чем больше знаешь и умеешь, тем ценнее для начальства.

Так думают немногие. По данным мониторинга ВШЭ, только 17% взрослых россиян продолжают чему-то учиться после получения диплома о высшем или профессиональном образовании. Это в два раза меньше, чем в среднем по Европе.

- Систему повышения квалификации у нас пытаются запустить, но проблема в том, что работодателям она просто не нужна, - говорит Татьяна Клячко. - В бюджетном секторе просто выполняют нормативы. Положено врачу повышать квалификацию раз в 5 лет, а учителю раз в 3 года, их будут стараться отправить на какие-то курсы. Часто ради галочки. Но в реальном секторе нет нужды переучивать работников. Если нет новых производств, чему учиться? А их у нас появляется крайне мало.

КСТАТИ

Материнский вычет

У женщин ситуация еще хуже.

Во-первых, их зарплата в молодости растет не так резво, как у мужчин.

Во-вторых, в потолок они упираются очень рано - уже к 25 - 29 годам. Вплоть до 49 лет зарплата практически не растет, а потом идет вниз.

- Это результат семейной роли женщины. У матери жесткий график, заточенный под ребенка. Если его надо забрать из садика, ничего с этим не сделаешь. Это, конечно, не нравится работодателям, - говорит Сафонов. - С другой стороны, нередко женщины сами не рвутся штурмовать карьерные вершины, зная, что вечером их ждет дополнительная работа в качестве мамы и домохозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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