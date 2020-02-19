2020-02-19T21:42:31+03:00
Политика

Путин рассказал, как откладывал грубые записки для Собчака

Вечер памяти первого мэра Питера прошел под контролем тепловизоров
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент не стал идеализировать Собчака, признавая, что у него, как политика, были свои недостатки. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент не стал идеализировать Собчака, признавая, что у него, как политика, были свои недостатки. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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На входе в Санкт-Петербургскую филармонию всех пришедших на концерт памяти Анатолия Собчака проверяли тепловизорами. Уже ставшая привычной картина, которую каждый день все видят в новостях про коронавирус зарубежом, переместилась в российские интерьеры: двое сотрудников службы безопасности на лестнице определяли с помощью прибора температуру у входящих с улицы гостей. Перед этим с помощью электронного термометра выясняли самочувствие пришедших освещать мероприятие журналистов. Две недели назад подобную процедуру уже проделывали с прессой перед Советом по науке в Кремле, но тогда это связывали не с коронавирусом, а общей эпидемиологической обстановкой в стране.

Владимир Путин приехал в филармонию после встреч в Константиновском дворце с Германом Грефом и Александром Бегловым. Днем он возложил цветы к памятнику Собчаку, но возможность публично высказаться о том, кого президент считает своим учителем, появилась только на концерте.

- Он был мэром Санкт-Петербурга, что немало, но все-таки не был первым, вторым, третьим лицом в государстве. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба, - заявил Путин, поднявшись на сцену. - Фокус в том, что Собчак, соответствовал духу эпохи. Такой человек был нужен нашей стране, и он появился.

Путин вспомнил, как он в 1996 году участвовал в поездках Собчака по стране, в качестве доверенного лица Ельцина.

- Время было очень сложное, не хватало всего. Экономика «затрещала», социальная сфера, чего греха таить, разваливалась. Люди жили очень тяжело, - рассказывал президент. - Мы заходили в зал под улюлюканье и свист. Но в чем была особенность Анатолия Александровича? Он был очень порядочным и честным человеком. Входили в зал под улюлюканье и свист – он уходил из этого зала под аплодисменты.

Владимир Путин поделился личным эпизодом из той трудной поездки.

- Мы сидели с ним на сцене, я брал записки и, честно скажу, старался сначала откладывать грубые, ругательные записки, - сказал глава государства. - Он, когда увидел, что я селекцию осуществляю, он говорит: «Дайте-ка мне». Забрал и начал отвечать на самые острые вопросы, но отвечал так искренне, так с душой, правдиво, что люди верили ему. Люди ему верили, и в этом самое главное, что может и должно быть у политика: честность, искренность и доверие людей.

Президент не стал идеализировать Собчака, признавая, что у него, как политика, были свои недостатки.

- Он был излишне прямолинеен, он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил то, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик как минимум промолчал бы, - подтвердил президент. - Он не молчал никогда, он всегда говорил честно, прямо, прямолинейно. Все его друзья, все люди, которые с ним работали, безусловно, от него многое получили, и я тоже.

Владимир Путин приехал к памятнику Собчаку.Дмитрий СМИРНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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