В Арктике предложили ввести запрет на использование флотского мазута

Международная морская организация (IMO) рассматривает вопрос о запрете использования флотского мазута в Арктике. Соответствующие поправки к приложению I к конвенции «Правила предотвращения загрязнения нефтью», МАРПОЛ 73/78 уже согласованы подкомитетом по предотвращению и ликвидации загрязнений (PPR) организации, штаб-квартира которой расположена в Лондоне. Ожидается, что окончательно они будут приняты осенью этого года.

Запрет же на использование тяжелого топлива в водах Северного ледовитого океана может вступить в силу с июля 2024 года. До 2029 года использовать флотский мазут смогут отдельные суда, прежде всего имеющие двойной корпус. Для России и других стран, имеющих выход к арктическому побережью, предусмотрена возможность выдавать специальные разрешения для отдельных судов, использующих флотский мазут.

Возможное введение запрета уже поддержала Канада, которая входит в список арктических государств.

В настоящее время флотский мазут используют 75% всех арктических судов. Судовое остаточное топливо (СОТ) медленно разлагается в холодных водах, и от него практически невозможно избавиться в случае разлива, отмечают экологи. Также использование мазута приводит к выбросам большого объема таких загрязнителей, как оксид серы и твердые сажевые частицы. Ранее его использование было запрещено в Антарктике.

В качестве основной альтернативы флотскому мазуту в последние годы чаще всего рассматривается сжиженный природный газ (СПГ). О том, что его использование позволит значительно сократить вредные выбросы в атмосферу в Арктике, говорилось в докладе, подготовленном рабочей группой по защите морской среды (PAME) в мае 2019-го. На сегодня в мире в эксплуатации находятся около 170 судов, которые используют СПГ в качестве топлива, и около 200 находятся в постройке.

«Само по себе введение дополнительных ограничений не станет для предприятий нефтяного сектора неожиданностью, - рассказала «Известиям» доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. - Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы мира уже модернизировали технологические установки и скорректировали операции, чтобы увеличить выпуск остаточного топлива с низким содержанием серы (до 0,5%) и морского газойля (MGO), чтобы подготовиться к более строгим стандартам судового топлива, которые вступили в силу с 1 января 2020 года».

По словам эксперта, развитие проектов добычи углеводородов для загрузки Северного морского пути предусматривает в том числе и ввод в эксплуатацию нового танкерного флота, который в любом случае будет базироваться на применении экологически чистых видов топлива, в перечень которых входит СПГ, СУГ, метанол, биотопливо, водород, а также использование энергии солнца и ветра.

«Оценка экономических последствий возможного запрета показала не только растущую стоимость морских перевозок, но и подтвердила негативный экономический эффект для населения. Он заключается в росте цен на товары повседневного спроса и повышении расходов системы жизнеобеспечения. Минтранс считает, что принятие запрета невозможно без учета обязательного согласия и учета специфики каждого арктического государства», — отмечают в Минтрансе России.

В России от сезонных морских поставок в российской Арктике зависит около 1,2 млн человек, подчеркивают в Минтрансе. Создание дополнительных возможностей для использования альтернативных видов топлива уже заложено в стратегию развития Севморпути.