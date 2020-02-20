В рейтинге российских миллиардерш — новый лидер: Елену Батурину потеснила владелица WildBerries Татьяна Бакальчук

Соосновательница и владелица интернет-магазина Wildberries («Дикие ягоды») Татьяна Бакальчук признана самой состоятельной женщиной России, по версии Forbes. Это небольшая сенсация: все предыдущие годы почетное звание самой богатой российской дамы крепко удерживала вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Как поясняют в Forbes, пересмотреть рейтинг российских миллиардерш пришлось из-за новых данных по 10 крупнейшим российским онлайн-продавцам, опубликованным в четверг. Из них следует, что оборот Wildberries за 2019 год вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей. А состояние Татьяны Бакальчук — единственной владелицы крупнейшего интернет-магазина Рунета — Forbes теперь оценивает в $1,4 млрд. Состояние Елены Батуриной на ту же дату, 20 февраля, скромнее - $1,2 млрд.

Елена Батурина.Фото: Евгения ГУСЕВА

Впервые в рейтинг самых богатых россиян Татьяна Бакальчук - бывший педагог, подрабатывавшая уроками английского, а в декрете решившая заняться интернет-бизнесом, - попала в 2018 году. Тогда с $600 млн. Всего за год ее состояние удвоилось, и она заняла почетное второе место в рейтинге россиянок-миллиардерш — после Елены Батуриной. Но состояние Батуриной в последнее время практически не растет. А интернет-бизнес Бакальчук продолжает бурно расширяться. В ассортименте Wildberries, который поначалу торговал в основном одеждой и обувью, сейчас 3,6 млн наименований товаров. Пунктов выдачи — более 6300 в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении. В начале 2020 года компания запустила продажи в ЕС.