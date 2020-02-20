Кто расстрелял две кальянных в Ханау: «правый радикал» или городской сумасшедший

В Германии — крупнейший за последние годы теракт. В 10 вечера 19 ноября житель западногерманского города Ханау по имени Тобиас Р. открыл огонь в кальянной недалеко от центральной площади. 43-летний мужчина являлся профессиональным стрелком, ходил в тир, имел охотничий билет — увы, жертв было много.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762202" frameborder="0"></iframe> Марш в память о погибших при стрельбе в Ханау.

Затем Тобиас перешёл в соседнюю кальянную и продолжил бойню там. К 5 утра следующего дня он вернулся домой и застрелился. Общее число погибших (включая самого боевика) — 10 человек, почти столько же ранено.

В ночь на 20 февраля местный житель убил девятерых посетителей кафе и покончил с собойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но если картина преступления уже вполне очевидна, то мотивы стрелка вызывают споры. Крупные немецкие СМИ наподобие газеты Bild поспешили назвать Тобиаса «ультраправым радикалом», действовавшим из ксенофобских соображений. С национальным вопросом в его 96-тысячном Ханау действительно всё непросто: только по официальным данным, почти 10% жителей городка являются выходцами с Ближнего Востока или их потомками. И это цифры от 2011 года, ещё до наводнившего Германию потока «беженцев» из этого региона. Ну и объект атаки, кальянные, где любят собираться «новые немцы», говорит сам за себя. Так что боевиком-неонацистом Тобиас вполне мог быть.

В Германии — крупнейший за последние годы теракт.Фото: REUTERS

Впрочем, есть и другая версия, на которую наталкивает поведение самого террориста. Незадолго до своего акта ненависти Тобиас выложил в Сеть текстовый манифест и видеоролик. Где рассказывал, что во всём виноваты… Штаты. «Под военными базами США (находятся в том числе в Западной Германии — ред.) есть подземные бункеры, где совершаются преступления против детей. Своим поступком я хочу заставить американцев задуматься», — утверждает мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762118" frameborder="0"></iframe> Полиция Ханау осматривает дом стрелка, подозреваемого в убийстве 10 человек.Сотрудники полиции немецкого города Ханау и группы журналистов собрались в четверг у дома стрелка, открывшего стрельбу в центральной Германии в среду ночью. 10 человек и стрелок погибли

Не понятно, правда, причём тут тогда кальянные. Возможно, «стрелок из Ханау» — просто псих-одиночка, начитавшийся «теорий заговора» в интернете. К 43 годам Тобиас жил один, без семьи. Сейчас полиция допрашивает его отца, пытаясь прояснить мотивы террориста.