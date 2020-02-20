2020-02-20T16:01:56+03:00
Экономика

Иван Белозерцев: «У нас были прекрасные учителя, вкладывавшие в нас душу»

Руководитель региона о Послании Президента и запросе на перемены
Виктор БАЯЗИТОВ
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В прошлом месяце губернатор представил инвестиционный потенциал области в посольстве ФРГ в Москве. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.В прошлом месяце губернатор представил инвестиционный потенциал области в посольстве ФРГ в Москве. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

С Иваном Белозерцевым встречаемся в коридоре. Прервав разговор, он протягивает руку.

- Минут пятнадцать, и мы начнем.

Доброжелателен. Не броский, точно по фигуре костюм подчеркивает хорошую спортивную форму. Короткая стрижка.

С гостями общается по-военному немногословно. А для вечерней уже поры - выглядит свежим и энергичным.

Губернатор в России - должность если и не расстрельная, то уж совсем не курортная. Море желающих, по типу сколковского менеджмента, изобрести кучу коэффициентов, всесторонне определяющих эффективность лидера.

Будто в острой жизненной ситуации, переполненной земными проблемами, толпа только и мечтают определить KPI чиновника, а не увидеть сразу, как власть без рассуждений локализует конфликт, услышать, когда точно откроют медпункт, отремонтируют школу и построят дорогу.

СРЕДИ ЛУЧШИХ ПО НАЦПРОЕКТАМ

- Уже на старте года страна получила мощный импульс для развития, вытекающий из Послания Президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию. Какое впечатление от обращения Главы государства в этом году?

- Очень важное, стратегическое Послание. Президент констатировал: в обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди стремятся к развитию, самореализации. Задача власти - помочь им.

Приняты очень хорошие меры поддержки семьи, материнства, детства. И это не только выплаты и льготы. Глава государства подчеркнул важность создания в каждом из российских регионов условий для достойного воспитания и образования детей.

Для достижения этих целей в социальной сфере нужен рост экономики. 2019-й год мы завершили достойно, но нужно работать еще эффективнее. Я часто посещаю районы области, встречаюсь с людьми. Как правило, граждане обращаются с бытовыми просьбами - построить дорогу, улучшить транспортное сообщение, отремонтировать больницу.

- Президент сформулировал задачу кардинального улучшения уровня жизни людей. Насколько мне известно, нацеленные на это национальные проекты в регионе успешно реализуются.

- По итогам минувшего года Пензенская область в масштабах страны отмечена как один из лучших субъектов РФ по реализации нацпроектов. Но для меня как губернатора первоочередное - не место в рейтинге, а повышение уровня жизни пензенцев.

На встрече с активистами группы скандинавской ходьбы в Пачелмском районе. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На встрече с активистами группы скандинавской ходьбы в Пачелмском районе. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

ДИВИЗИЯ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ

- В Пензенской области в прошлом году зарегистрировано 10427 родившихся малышей. Самые любимые имена - Полина и Артем. Кстати, в тройку наиболее популярных вошло и имя Иван. Если заглянуть в будущее, что ждет этих детей на малой родине?

- Будущее наших детей и внуков зависит в первую очередь от нас – их отцов и дедов, от того, какие условия мы создадим для реализации потенциала каждого ребенка.

На региональном уровне работа такая уже ведется. Стопроцентный охват учеников начальной школы горячим питанием обеспечим с 1 сентября. С нового учебного года для всех учеников младших классов они станут бесплатными. Конечно, это потребует немалых бюджетных расходов, компенсировать их можно, развивая экономику.

В прошлом году Пензенская область вошла в число лидеров по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, было заключено шесть новых инвестиционных соглашений, предусматривающих создание почти двух тысяч рабочих мест.

СОДЕЙСТВИЕ ПЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

- Президент нацеливает на поддержку инициатив малого и среднего бизнеса. Говорит о возможности льготного налогообложения.

- Содействие предпринимательству заявлено в качестве одного из главных тезисов в моем инвестиционном послании. Это развитие территорий опережающего социально-экономического развития, наращивание производительности труда, расширение программ льготного кредитования. Капитализация регионального Фонда «Поручитель» приблизилась к 1 млрд. рублей. Это в два раза больше той суммы, с которой Фонд начинал свою работу 5 лет назад.

- Недавно к Вам обратились с просьбой взять под контроль безопасность движения на трассе М5 «Урал» в районе села Большой Труев. Как, в целом, оцениваете ход выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»?

- По оценке Министерства транспорта РФ Пензенская область третий год подряд входит в тройку регионов-лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году на реализацию в Пензенском регионе национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет направлено порядка двух миллиардов рублей. Работы запланированы на 98-ми объектах.

- Сравнительно недавно вы пообщались с пензенцами в Одноклассниках, а затем ВКонтакте. Ожидали такой интенсивный поток обращений? (несколько сотен тысяч просмотров). Что волнует людей?

- Чаще всего людей волнуют житейские вопросы: качество дорог, водоснабжение, освещение, благоустройство населенных пунктов. И, как правило, решение этих проблем находится в компетенции муниципалитетов. Как губернатор обязательно помогаю людям.

Призываю и руководителей других уровней проявлять больше инициативы.

Т-34 УПРАВЛЯТЬ НЕ ДОВЕЛОСЬ

- Пензенская область присоединилась к объявленному в России Году Памяти и Славы. Можно немного подробнее о намеченных в регионе мероприятиях в честь 75-й годовщины Великой Победы?

- В каждом из районов и городских округов области разработаны планы праздничных мероприятий. Главное, чтобы нашим ветеранам было комфортно, чтобы они смогли порадоваться, получить всестороннюю заботу. В местах проведения митингов обязательно будут обустроены партеры для главных героев торжеств. Если по состоянию здоровья ветеран, труженик труда, блокадник, бывший узник концлагеря не сможет прийти на официальные мероприятия - его посетят на дому, вручат цветы, выразят благодарность.

Как это ни трагично, поколение победителей, живые свидетели тех страшных лет, уходят. Наш долг - сохранить память о них, передать историческую достоверность событий роковых 1941-1945 годов. Компромиссов не должно быть с теми, кто пробует сфальсифицировать историю, переписать ее, пытается умалить, отнять нашу Победу.

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, пройдут во всех районах области. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, пройдут во всех районах области. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Поэтому так важны шествие «Бессмертного полка», посвященные солдатскому быту народные экспозиции, которые создают ученики и их родители в школьных краеведческих музеях. Молодежь учится воспринимать Великую Отечественную войну не как абстрактный параграф из учебника истории.

В порядке содержать воинские мемориалы и памятники. В нашем регионе действуют поисковые и волонтерские движения. И пока у нас есть такая замечательная молодежь - есть будущее.

- В одном из интервью вы назвали свои любимые уголки в Пензе: район Западной поляны и Спасский кафедральный собор. А где бываете, когда приезжаете на свою малую родину в Орловской губернии?

- Самые близкие сердцу места находятся там, где ты родился. Где прошли твои годы детства и юношества. Это мой родной деревенский дом. Это поле, луга, где косил и заготавливал сено, пас коров.

Полтора года назад, в августе 2018-го, во время моего рабочего визита в Орловскую область, я был приглашен в качестве почетного гостя на открытие нового корпуса гимназии города Ливны. Это прекрасное современное учебное заведение. Мне было особенно приятно, потому что когда-то я окончил десятилетку именно там.

- Известно, что в Пензе завершается ремонт-реставрация танка Т-34 с постамента. Однажды вы сказали, что управлять современным танком не сложнее, чем велосипедом. А на «тридцатьчетверке» не пробовали?

- Нет, на «тридцатьчетверке» не довелось. А танк наш сейчас находится на одном из пензенских заводов, специалисты с ним работают. Говорят, восстановят.

ПАЛИ БОГАТЫРИ В БОЮ

Вроде, закончилось интервью, а разговор стал совсем неформальный.

- Про судьбу Орловско-Курской дуги много говорить не надо. Некоторые утверждают, что по числу потерь сторон немцы, чуть ли, не выиграли эти бои.

- Разве ж сосчитаешь литры пролитой крови. На фронте у меня погибли, совсем молодыми, два родных дяди. Одному был 21 год, другому 22 с половиной. Ребята были очень рослыми, богатыри. Бабушка говорила, их мама, у одного рост 2 метра 5 см, у другого 2 метра 3 см. Сильные были ребята. Один погиб в 41-ом году. А второй пропал без вести, в 42-ом, погиб. Еще один дядя скончался в эвакогоспитале в 43-ем в Тамбове и похоронен в братской могиле.

Наше село оккупировали немцы. Они удерживали его чуть больше недели. Как рассказывали мои родители и бабушка, когда наши их выбили, там полегло много немецких солдат и офицеров. Хоронили их потом в рвах. Недалеко от нашего дома было немецкое захоронение. После 90-х немецкая общественная организация приезжала и организовала вывоз останков.

КОГДА МАТЕРИАЛ ГОТОВИЛСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

С приближением выборной поры ряды экспертов заметно опережают численный состав электората. Раскладываются пасьянсы. В цене сюжеты поострее. При этом сверхнадежные источники, конечно же, нельзя раскрывать. Здесь-то и берет начало поток заказных творений. Дешевых. Не путать с малобюджетными.

Режиссируя надерганные, а по большому счету, ворованные, фрагменты передач, главное назначение которых - вытащить известный логотип телеканала. И выдержать принцип - чем чаще показываешь лицо человека, которого нужно очернить, тем обильнее надо выливать ушаты грязи.

В надежде на то, что знакомое лицо, да узнаваемая телевизионная заставка развернут сознание и «пипл» реально «схавает» пусть часть вранья. Ни судом, ни экспертами не подтвержденных «фактов».

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