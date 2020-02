Миллионеры-инвесторы поделятся опытом на конгрессе недвижимости и инвестиций в Берлине

25 февраля в Берлине пройдет Международный конгресс недвижимости и инвестиций, одно из наиболее престижных и авторитетных деловых событий Европы. Нынешний конгресс будет уже шестым по счету и пройдет на площадке De-Luxe Berlin Capital Club. Закрытый деловой «клуб миллионеров» по такому поводу открывает двери для участников из 29 стран, представляющих недвижимость стоимостью от 500 тысяч до 50 миллионов евро.

В конгрессе принимают участие мировые компании в сфере инвестиций, девелопмента, строительства, инноваций и других сфер. Среди участников — миллионеры-инвесторы из Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ, США и т.д.

На мероприятии не только будут обсуждаться проблемы, тенденции и перспективы развития международного бизнеса. Инвесторы мирового уровня подскажут участникам варианты выгодных вложений.

Одно из самых интересных и важных событий конгресса — награждение международными премиями. Их на закрытой церемонии вручат президент International Congress Анна Штуккерт, совместно с The New York Journal и The American Reporter.

Среди номинантов и участников церемонии — высокопоставленные гости и представители компаний из Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ, Германии, Катара, США.

Из России в списке особых гостей: представитель компании ПАО «Газпром» Яна Крухмалева, управляющий партнер Инвестиционной группы D-Invest Кристина Федосеева. Спикерами на дискуссионной панели «Безграничные возможности – кейсы для инвестирования» выступят Вадим Ромашов (CEO RinUp&CEO Online Expo); Светлана Степанова (CEO ювелирная компания «Cappulo»); Маргарита Ширяева (инвестиционная компания Краснодарского края).

Дизайнеры Сабина Зулалова и Александра Азима Рейнардт наградят конгрессменов медалями, инкрустированные полудрагоценными камнями.